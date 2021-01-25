疫情升溫雙北拉警報 鴻海、宏達電：部分員工居家上班
記者許家禎/台北報導
2021-01-25 10:51:02｜2021-01-25 10:53:51
國內疫情升溫，部立桃園醫院居家隔離對象擴大，估將有5000人須居家隔離。而企業防疫也開始升級，鴻海指出，居住桃園員工若要到桃園以外地區工作，建議居家上班。宏達電桃園廠區員工也全數居家上班，停止新店桃園廠區往返。
為避免部立桃園醫院群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心昨（24）日晚間臨時加開記者會，宣布即刻起擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離措施。由於「陪病者」與「同住者」都需要列入居家隔離，初步估計將會有5000人需要居家隔離。而雙北市也拉警報，北市衛生局表示，待收到指揮中心匡列的隔離名單後，北市府25日就會立刻寄發隔離通知書。新北市也預估會有400至500人被匡列，正密切注意當中。
同一時間，企業也開始防疫升級，除上周開始，台積電、聯電提高防範，其中日月光高雄廠和中壢廠嚴格限制國外客戶和供應商來訪，也禁止員工國外出差及禁止接機。而居家隔離擴大至5000人之後，鴻海與宏達電也實施相關措施。像是鴻海今日表示，居住桃園的員工若在桃園廠區工作，沒有限制居家上班，但住在桃園的員工，若要到桃園以外縣市地區工作，建議居家上班。此外，各廠提高疫情等級，啟動網格化分流上班。各廠間環廠線接駁車暫停，跨廠區會議改以視訊為主。各廠公共區域（茶水間、廁所等區域）消殺等級提升。至於宏達電則指示桃園廠區員工全數居家上班，停止新店、桃園廠區往返。