快訊／疫情踩剎車？今天零確診 居家隔離還有30人在追
記者劉雅文/台北報導
2021-01-25 14:10:43｜2021-01-25 14:24:17
部立桃園醫院院內群聚感染事件持續擴大，中央流行疫情指揮中心今（25）天又召開臨時記者會，指揮官陳時中表示，針對回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍之三大類對象，實施居家隔離14天、隔離期滿採檢及7天自主健康管理措施後，已動員40名同仁致電關懷相關民眾，共計應撥578通，已於昨晚及今日上午全數撥打完畢，針對未能取得聯繫資料之30人，已由警政單位協助蒐集完成，目前逐一聯繫中。
指揮中心指出，因應昨日晚間該措施之實施，雖已事先調度1922防疫專線人力，由原假日夜間人力36人增至98人，但因民眾短時間近1萬通之進線詢問，應答速度減慢而讓民眾等候較久之情形，今日1922人力已增至213人、最高可達300人，指揮中心也提醒，近日進線量多請民眾耐心等候，如不願等候，亦可利用語音留言，後續將有專人親自回電。指揮中心表示，民眾進線1922主要反映之問題包括：未收到人員通知詢問是否需居家隔離、確認本身是否需要自主健康管理、自主健康管理期間注意事項、自主健康管理自何時起計、居家隔離/自主健康管理期間安置問題、曾在1月6日之後有去部桃門診或急診就醫或陪同就醫，是否需要自主健康管理等。
此外，因防疫需要而至採檢院所接受COVID-19公費採檢者，指揮中心也已經補助採檢院所相關之採檢費和檢驗費。為進一步減輕民眾負擔，指揮中心將對於單純進行COVID-19公費採檢民眾，免收掛號費及診察費，針對免收COVID-19公費採檢掛號費及診察費之醫療機構，衛福部將研議相關獎勵措施。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。