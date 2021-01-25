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案889、890足跡曝光！去過大湳市場、全聯、港式飲茶店

記者劉雅文/台北報導

2021-01-25 14:20:46｜2021-01-25 14:22:00

衛生福利部桃園醫院，如今成為新冠肺炎群聚感染之地。（圖／記者李春台攝,2020.1.19）
▲衛生福利部桃園醫院，院內群聚感染持續擴大。（圖／記者李春台攝）
部立桃園醫院院內群聚感染事件持續擴大，截至24日已經有2名醫師、4個醫護人員，跟2名患者，以及家屬、看護等，共15人染疫，指揮中心今天再度召開臨時記者會，指揮官陳時中也親自說明疫情最新情況。
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針對未知感染源的案889、案890，指揮中心今天也公布了他們的足跡，其中1/19在上午十點多，他們有到桃園八德的大湳市場，傍晚則是到星上星港式飲茶、1/21下午四點多則是到全聯八德東勇店、1/22下午兩點多則是到Moominlu Bakery麵包店消費，另外1/23上午十點多則是又去了一次大湳市場。
陳時中強調，所有上述民眾有經過請自主健康管理，不得搭乘大眾運輸工具，就醫要告知接觸史，另外他還提到，整體採檢費用都由公費支出，前段時間相關公費採檢，網路上有看到有些是有自己要付掛號費等等，陳強調，現在決定只要公費相關自主採檢的，所有費用都由防疫費用來支出。

另外針對這起院內群聚感染，陳時中提到，隔離者總共有2991人，現在已把住院本身跟一部分陪病者匡列完成，但居家隔離單還要一點時間才會送達，目前隔離將近3000人，但醫院的人相對少一點。

▲活動史（圖／指揮中心）
▲活動史（圖／指揮中心）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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