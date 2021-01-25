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中共軍機狂擾台！美派羅斯福號航艦打擊群進入南海

新頭殼newtalk

2021-01-25 11:33:40

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
中共23日派出13架戰機擾台、昨（24）日又派出5機型、共15架次戰機擾台。美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）表示，羅斯福號航艦打擊群（Theodore Roosevelt Carrier Strike Group，TRCSG）已於23日抵達南海，以促進「航行自由」。羅斯福號艦長表示，「我們的行動代表著我們的承諾。」
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美軍印太司令部（U.S.Indo-Pacific Command）發表聲明說，羅斯福號（USSTheodore Roosevelt）航艦打擊群進入南海執行「例行任務」，目的為了「確保航行自由，並建立有利於海上安全的夥伴關係」。
美國印太司令部發布聲明：羅斯福號航艦打擊群已在23日抵達南海，執行「例行任務」。陣容包括美國海軍第11艦載機聯隊（CVW-11）、康德羅加級（Ticonderoga-class）導向飛彈巡洋艦邦克山號（USS Bunker Hill CG-52）、第23驅逐艦中隊 （Destroyer Squadron 23）、羅素號驅逐艦 （USS Russell DDG-59）、約翰．芬恩號驅逐艦 （USS John Finn）。

此外，羅斯福號艦上軍力還包括來自第31戰鬥攻擊機中隊 （VFA-31）、第87戰鬥攻擊機中隊 （VFA-87）、第146戰鬥攻擊機中隊（VFA-146）、第154戰鬥攻擊機中隊（VFA-154）、海軍航母第115艦載空中預警中隊（VAW-115）、第142電子戰飛行隊 （VAQ-142）、第75直升機海上突擊中隊（HSM-75）、第8海上作戰直升機中隊（HSC-8）、第30艦隊後勤運補中隊（VRC-30）的兵力。

美軍聲明直言，羅斯福號航艦打擊群正按計劃部署至美國第7艦隊，以確保航行自由，並建立有利於海上安全的夥伴關係。

羅斯福號打擊群指揮官海軍少將韋瑞西莫（Douglas Verissimo）表示：「我30年服役生涯都在這些海域穿梭，如今再度來到南海，執行例行任務、促進航行自由及讓盟邦與夥伴國安心，是件很棒的事。」他也指出，全球3分之2的貿易交通均會經由該重要區域，因此維持在此的部署、並持續促進遵守規則的秩序，可說是至關重要。

中共昨日派出運8反潛機2架次、蘇愷30戰機2架次、殲16戰機4架次、殲10戰機6架次與運8技偵機1架次，共計15架次共機擾我西南方外圍空域，是今年來架次最多的一日。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

羅斯福號航艦打擊群計劃向美國第7艦隊行動區部署。圖為F/A-18E/F超級大黃蜂戰鬥攻擊機。 圖：取自美軍印太司令部（U.S.Indo-Pacific Command）官網
羅斯福號航艦打擊群計劃向美國第7艦隊行動區部署。圖為F/A-18E/F超級大黃蜂戰鬥攻擊機。 圖：取自美軍印太司令部（U.S.Indo-Pacific Command）官網
 
F/A-18E/F超級大黃蜂戰鬥攻擊機，23日從羅斯福號航母的駕駛艙起飛。 圖：取自美軍印太司令部（U.S.Indo-Pacific Command）官網
F/A-18E/F超級大黃蜂戰鬥攻擊機，23日從羅斯福號航母的駕駛艙起飛。 圖：取自美軍印太司令部（U.S.Indo-Pacific Command）官網
 
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