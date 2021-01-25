疫情升溫 侯友宜：非必要特殊狀況不得探病
記者陳志仁/新北報導
2021-01-25 11:22:56｜2021-01-25 12:07:00
衛福部部立桃園醫院的群聚感染擴大，新北市政府針對醫院陪、探病者的規定也更加嚴謹；新北市長侯友宜表示，探病每日限1個時段、每時段以1個小時為限，即起日非必要特殊的狀況不得探病。
侯友宜今(25)日出席新北市110年里幹事研習的活動，針對衛福部部立桃園醫院的群聚感染擴大；侯友宜宣布，原先住宿型長照機構不做非必要探視，全新北市54家醫院探視則限人、限時、限地點、限年齡，完全臥床者，同一時間每寢室限一組（2人）探視，每日限一時段（1小時）的規定，但基於疫情的升溫，改為陪、探病者僅1人，探病每日限1個時段、每時段1個小時為限，非必要特殊狀況，不准探病。外界擔憂1月21日後返國者仍處於自主健康管理的階段，如何防止偷跑出去吃年夜飯？侯友宜說，特別呼籲民眾們，居家檢疫14天外，再加上自主健康的7天，其實非常重要，絕對不要去輕忽自主健康所帶來有可能有染疫的疑慮；同時在里長的宣導會已要求交代外，也特別希望居家檢疫的好朋友，7天自主健康視同半居家檢疫，就在家裡不要出去了，尤其很多的公共場合活動，絕對不要去參加。
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