部桃擴大隔離 黃珊珊：40多位部桃移出病患北市管制中
記者丁上程/台北報導
2021-01-25 11:26:13｜2021-01-25 11:32:25
台灣新冠肺炎疫情，近日來因為衛福部桃園醫院的院內感染，目前持續擴大中。防疫指揮中心昨天（24日）晚間臨時召開記者會，宣布擴大匡列居家隔離人數達5000人，引發社會各界議論。對此台北市副市長黃珊珊今天（25日）上午接受媒體訪問時，表示5000人中，台北市內的名單雖然中央尚未公布，不過之前就有部桃移轉出來的40多位病人，目前一直都在各個醫院的專責病房管制中。
黃珊珊今天上午參與「柯文哲執政六週年」政績宣傳記者會，會後接受媒體訪問時，被問到部桃擴大隔離5000人，其中台北市內目前的人數多寡，黃珊珊表示，目前也在等待中央交付相關名單。「但是之前就有部桃移轉出來的40多位，那一直都在各個醫院的專責病房管制中，裡面有一些病患，有一些是陪病者，都是在整個控管之內」。黃珊珊強調，今天早上在晨會上，市長柯文哲也要求今天要在全部再檢查一次，有沒有任何可能的風險，「我們列管的我們本來就在管理，現在都被列為居家隔離當然不可以移動。」黃珊珊說，「所以目前在我們專責病房裡，應該都管理地還不錯，等中央隨時有新的名單過來，我們會隨時做相關處理」。