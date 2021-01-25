粉絲當面痛罵「再也不支持」　美女主播親吐背後真相

美女主播張齡予笑容甜美，親和力十足的她深受觀眾喜愛，在臉書上坐擁高達10萬名粉絲，昨（24）日她突然發文自爆曾當面被粉絲痛罵，直指她助長「假粉絲」，對此，她也出面回應了。

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張齡予透露在一次公益活動上，幫大家簽照片時，被一個男孩指著鼻子飆罵超過5分鐘，「他大聲叫我不要再幫忙簽了，說早就已經私訊提醒過我，這些人是假粉絲，根本不是真心喜歡我，他們可能是要把簽名照或簽名球在網路上高價轉賣牟利，我還幫她們簽名，就是為虎作倀，對其他粉絲不公平」，對方甚至撂狠話：「我再也不支持妳！」

張齡予坦言一路從記者走到現在，知道自己還有許多不足，但卻在大家的包容欣賞下，有這樣寬廣的發展，儘管力量微薄，總期盼自己能夠多做些事來回饋大家，「休假時間，我勤做公益，希望讓社會能夠增加一點點好的改變、正向的力量，只要我能力所及，也總是盡力協助粉絲」，也希望自己不要有任何機會，讓真正喜歡她的粉絲失望。





對於牟利的人，張齡予表示自己沒有辦法杜絕市場的供需，只能透過社群平台，呼籲大家不要花大錢來買簽名，「齡予常做公益捐贈，甚至在贈物網上，也有我定期捐贈的東西，真的不需要花錢，齡予本人也不喜歡自己的東西在不知情的狀況下，被拿來當個人賺錢的工具」。（編輯：侯家瑜）

▲張齡予呼籲大家不要花大錢買簽名。（圖／張齡予臉書）

▲張齡予笑容甜美，親和力十足。（圖／張齡予臉書）