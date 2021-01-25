總預算統刪255億　國民黨團：大內宣、出國旅費優先

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林為洲表示，因為疫情關係，官員的跨國考察、會議銳減，但政府仍編列了為數不小的出國旅費，應該各機關平均下來應該刪除40%左右的出國旅費。另外數位身分證電子化喊卡，要等專法通過之後才會再推動，但內政部仍編列了數位身分證的預算，也是應該刪除的部分。
其中國民黨團認為最該刪除的預算，是司法院編列1億2000萬元宣傳「宣傳國民法官制度」，林為洲批評日前石木欽案，法官跟被告打球、吃飯、炒股，司法威信掃地，「你再怎麼宣傳，出一個弊案就沒人會相信司法，這樣編預算有意義嗎？」此外國民黨團也提案刪除行政院長蘇貞昌一半的特別費，原因是日前他放任行政院小編做梗圖打擊在野黨。
國民黨團書記長林奕華指出，民進黨日前批評國民黨刪駐美代表蕭美琴的交際費用，在扯台美關係後腿，林拿出民進黨在野時的提案，動輒刪除、凍結駐外館處一半以上的經費。林奕華表示在進入委員會審查前，部會官員都會找立法委員溝通，希望能讓預算順利過關，立委也會當面點出他們希望政府改進的部分，若官員不想做、做不到，才會凍結預算，林批評民進黨利用民眾不懂民代與官員間如何透過預算來達成共識，不斷操作「國民黨刪預算扯後腿」的行為非常不可取。
林奕華進一步指出，官員在編列預算的時候，都會有種跟民代玩躲貓貓的心態，他們想搞大內宣、也知道在野黨立委不會讓他們編這麼多宣傳經費，就會在設備支出、投資基金等各種款項中藏宣傳經費，例如農委會今年已經編列7000萬文宣經費，卻又在動植物防檢管理費中，藏了一筆「非洲豬瘟防疫宣導費」，由於預算款項繁多，類似情形不在少數，林質疑「難道這樣的瞎預算不用一個個揪出嗎 」。