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總預算統刪255億　國民黨團：大內宣、出國旅費優先

記者吳承翰/台北報導

2021-01-25 11:57:10

國民黨團
▲國民黨團25日開記者會，指出朝野協商統刪255億預算，會針對大內宣、出國旅費部分著手。　（圖／記者吳承翰攝）
立法院針對今年度總預算召開臨時會，預計本周將進行表決、三讀。國民黨團今（25）日召開記者會強調在野黨為人民看緊荷包的立場，對於近日他們提案刪除、凍結預算，遭到民進黨抨擊，國民黨團總召林為洲點出許多費用因為疫情、或政策暫緩，根本不需要再編列，甚至司法院宣傳國民法官的預算高達1.2億元，都不該出現在預算書中。
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上周朝野協商達成共識，會在總預算中統刪255億元，接下來一周會協商哪些預算優先刪除，其中國民黨團認為官員出國考察、開會的旅費，由於疫情關係各國政府紛紛鎖緊國門，不需要編列像往年一樣多的錢給公務員當出國差的旅費。此外針對政府大內宣部分，國民黨團也認為政府10億文宣費用過高，應該統刪20%，至於有哪些單位應該刪，需要在協商時討論。
林為洲表示，因為疫情關係，官員的跨國考察、會議銳減，但政府仍編列了為數不小的出國旅費，應該各機關平均下來應該刪除40%左右的出國旅費。另外數位身分證電子化喊卡，要等專法通過之後才會再推動，但內政部仍編列了數位身分證的預算，也是應該刪除的部分。

其中國民黨團認為最該刪除的預算，是司法院編列1億2000萬元宣傳「宣傳國民法官制度」，林為洲批評日前石木欽案，法官跟被告打球、吃飯、炒股，司法威信掃地，「你再怎麼宣傳，出一個弊案就沒人會相信司法，這樣編預算有意義嗎？」此外國民黨團也提案刪除行政院長蘇貞昌一半的特別費，原因是日前他放任行政院小編做梗圖打擊在野黨。

國民黨團書記長林奕華指出，民進黨日前批評國民黨刪駐美代表蕭美琴的交際費用，在扯台美關係後腿，林拿出民進黨在野時的提案，動輒刪除、凍結駐外館處一半以上的經費。林奕華表示在進入委員會審查前，部會官員都會找立法委員溝通，希望能讓預算順利過關，立委也會當面點出他們希望政府改進的部分，若官員不想做、做不到，才會凍結預算，林批評民進黨利用民眾不懂民代與官員間如何透過預算來達成共識，不斷操作「國民黨刪預算扯後腿」的行為非常不可取。
林奕華進一步指出，官員在編列預算的時候，都會有種跟民代玩躲貓貓的心態，他們想搞大內宣、也知道在野黨立委不會讓他們編這麼多宣傳經費，就會在設備支出、投資基金等各種款項中藏宣傳經費，例如農委會今年已經編列7000萬文宣經費，卻又在動植物防檢管理費中，藏了一筆「非洲豬瘟防疫宣導費」，由於預算款項繁多，類似情形不在少數，林質疑「難道這樣的瞎預算不用一個個揪出嗎 」。
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