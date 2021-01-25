華為小公主被爆涉校園霸凌　逼迫窮學生退學、休學

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蒲孟如表示，姚安娜21歲前非常優秀自律，可以憑藉著實力進入常春藤名校，但經過微軟實習、巴黎名媛舞會後，姚安娜就像變了個人。「華為小公主」的封號讓她心態轉變，蒲孟如稱，姚安娜在姊姊孟晚舟出事期間，似乎沒受到什麼影響，仍然流連於哈佛大學內的各種派對，並且開始了真正的名媛生活，不再關心功課。
蒲孟如在影片最後爆料，姚安娜在學校經常對來自中國拿全額獎學金的貧困生使用校園暴力，故意排擠他們，導致很多貧困生退學、休學，不能完成學業。並信誓旦旦的說，「有興趣的網友可以致電哈佛大學的本科教務處，詢問是否在2017年、2018年 、2019年，都有窮人家出身，拿著哈佛全額獎學金的國內大學生因為受到了一定程度的校園排擠而出現了休學退學的情況」。
免位網友的質疑，蒲孟如回應，自己不昧良心，不畏資本，她表示自己上一個視頻（影片）並沒有故意詆毀姚安娜，一切都是自己知道的並如實復述。並且，透露當年和姚安娜一起被哈佛錄取的8名中國學生，在2020年包括姚安娜在內，只有6個人畢業，其中一位沒畢業的女生就是她曾經的好朋友。
目前姚安娜微博、所屬經紀公司天浩盛世都沒有針對此事發表回應，但是有中國網友發現有關姚安娜霸凌的爆料影片已被下架，微博上「#姚安娜霸凌」的內容也被刪除。姚安娜是否真的有參與校園霸凌，仍等待經紀公司等人的回應。