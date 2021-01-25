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華為小公主被爆涉校園霸凌　逼迫窮學生退學、休學

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-25 12:13:22

姚安娜/華為小公主
▲一名網友自稱是姚安娜在國外留學時的同儕，爆料其求學期間透過校園暴力，逼退家境清寒的中國留學生。目前事情尚未被證實，但相關討論已在微博上被下架。（圖／翻攝自影片／姚安娜微博）
中國電訊設備巨頭華為（Huawei）創辦人任正非二的二女兒姚安娜（Annabel Yao）1月14日宣布與北京天浩盛世娛樂簽約，透過一部長達17分鐘的紀錄片正式出道。近日，有人自稱是姚安娜的同學，在網路上發布影片爆料，姚安娜在外國求學時，透過校園霸凌使其他家境較差的同學不堪其擾申請退學。目前事情尚未被澄清或證實，但該爆料影片已被下架，跟姚安娜霸凌相關的內容也在微博上被移除。
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根據中國社群網路資訊，爆料者自稱認識姚安娜5年，本名叫做蒲孟如，2016年進入波士頓學院，並在隔年成為哈佛韓國研究所的學生代表，並貼出與同學的合照。在爆料影片中，蒲孟如稱，姚安娜其實是中國香港籍，但在英國牛津長大，一直到中學才移居上海，大學時蒲孟如剛認識姚安娜時，姚安娜的中文能力掌握並不好，花了一、兩年的時間和中國朋友交流才有所進步。
▲（圖／翻攝自網路）
▲微博、微信上有用戶整理爆料者的影片內容。（圖／翻攝自網路）
蒲孟如表示，姚安娜21歲前非常優秀自律，可以憑藉著實力進入常春藤名校，但經過微軟實習、巴黎名媛舞會後，姚安娜就像變了個人。「華為小公主」的封號讓她心態轉變，蒲孟如稱，姚安娜在姊姊孟晚舟出事期間，似乎沒受到什麼影響，仍然流連於哈佛大學內的各種派對，並且開始了真正的名媛生活，不再關心功課。

▲（圖／翻攝自影片）
▲一名朋友自稱是姚安娜的大學同學，在網路上發布影片爆料。（圖／翻攝自影片）
蒲孟如在影片最後爆料，姚安娜在學校經常對來自中國拿全額獎學金的貧困生使用校園暴力，故意排擠他們，導致很多貧困生退學、休學，不能完成學業。並信誓旦旦的說，「有興趣的網友可以致電哈佛大學的本科教務處，詢問是否在2017年、2018年 、2019年，都有窮人家出身，拿著哈佛全額獎學金的國內大學生因為受到了一定程度的校園排擠而出現了休學退學的情況」。

免位網友的質疑，蒲孟如回應，自己不昧良心，不畏資本，她表示自己上一個視頻（影片）並沒有故意詆毀姚安娜，一切都是自己知道的並如實復述。並且，透露當年和姚安娜一起被哈佛錄取的8名中國學生，在2020年包括姚安娜在內，只有6個人畢業，其中一位沒畢業的女生就是她曾經的好朋友。

目前姚安娜微博、所屬經紀公司天浩盛世都沒有針對此事發表回應，但是有中國網友發現有關姚安娜霸凌的爆料影片已被下架，微博上「#姚安娜霸凌」的內容也被刪除。姚安娜是否真的有參與校園霸凌，仍等待經紀公司等人的回應。
▲（圖／翻攝自微博）
▲微博上相關討論都已經被刪除。（圖／翻攝自微博）
 
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