肯尼NOW星球／張伯倫復古球衣開箱！回顧NBA上古神獸傳奇

《NOWnews》Podcast節目「肯尼NOW星球」本周將有全新企劃，這次不聊P.League+（PLG），要來開箱由球衣廠商「Mitchell&Ness」所提供的1971-72年張伯倫（Wilt Chamberlain）湖人時期的復古球衣，另外肯尼也要跟大家分享張伯倫過去的精采表現。

我是廣告 請繼續往下閱讀

1971-72

張伯倫生涯締造過許多「恐怖紀錄」，包括單場拿下100分、單季場均得分超過50分，聯盟也為張伯倫制定許多新規則，由此可見，張伯倫在當時擁有多麼強大的主宰力，至今仍有「上古神獸」的稱號。

現今共有四支球隊將張伯倫所穿的13號球衣「退休」，包括金州勇士、費城七六人，洛杉磯湖人以及哈林籃球隊。

另外本周的《肯尼NOW星球》節目有抽獎活動，要抽出一位幸運的觀眾或聽眾朋友，可以把這件張伯倫的球衣帶回家，詳情請關注「

NOW運動

」臉書粉絲團。