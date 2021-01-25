肯尼NOW星球／張伯倫復古球衣開箱！回顧NBA上古神獸傳奇

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在60年代，基本上都是由波士頓塞爾提克稱霸，導致Jerry West和Elgin Baylor等湖人名將都無法拿到冠軍，直到張伯倫加入湖人第四個賽季（1971-72）才拿下冠軍，該年湖人隊曾在例行賽創下33連勝的傲人紀錄，至今仍然無人能敵。
透過張伯倫加盟湖人奪冠，肯尼也藉機跟大家分享他對最近NBA「抱團組隊」的看法，像是最近James Harden加盟籃網或是LeBron James離開騎士前往熱火組超級球隊，肯尼認為：「因為騎士沒辦法幫LeBron James找到好的助手」，他也舉90年代的公牛隊為例，他覺得是管理階層「慧眼獨到」才能將這些球星湊在一起打造王朝。
張伯倫生涯締造過許多「恐怖紀錄」，包括單場拿下100分、單季場均得分超過50分，聯盟也為張伯倫制定許多新規則，由此可見，張伯倫在當時擁有多麼強大的主宰力，至今仍有「上古神獸」的稱號。
現今共有四支球隊將張伯倫所穿的13號球衣「退休」，包括金州勇士、費城七六人，洛杉磯湖人以及哈林籃球隊。
另外本周的《肯尼NOW星球》節目有抽獎活動，要抽出一位幸運的觀眾或聽眾朋友，可以把這件張伯倫的球衣帶回家，詳情請關注「NOW運動」臉書粉絲團。