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肯尼NOW星球／張伯倫復古球衣開箱！回顧NBA上古神獸傳奇

運動中心/綜合報導

2021-01-25 19:30:00｜2021-01-25 19:53:12

▲本周肯尼NOW星球要來開箱張伯倫球衣
▲本周《肯尼NOW星球》要來開箱張伯倫球衣，肯尼（高景炎）也開玩笑說，美中不足就是這件球衣不是他的SIZE。（圖／吳忠育攝）
《NOWnews》Podcast節目「肯尼NOW星球」本周將有全新企劃，這次不聊P.League+（PLG），要來開箱由球衣廠商「Mitchell&Ness」所提供的1971-72年張伯倫（Wilt Chamberlain）湖人時期的復古球衣，另外肯尼也要跟大家分享張伯倫過去的精采表現。
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這件張伯倫的球衣做得十分細緻，不管是樣式、材質還是重量都完美復刻1971-72年NBA的球衣風格，肯尼自己也覺得這件球衣非常棒，他也開玩笑說美中不足就是這件球衣不是他的SIZE。
在60年代，基本上都是由波士頓塞爾提克稱霸，導致Jerry West和Elgin Baylor等湖人名將都無法拿到冠軍，直到張伯倫加入湖人第四個賽季（1971-72）才拿下冠軍，該年湖人隊曾在例行賽創下33連勝的傲人紀錄，至今仍然無人能敵。

透過張伯倫加盟湖人奪冠，肯尼也藉機跟大家分享他對最近NBA「抱團組隊」的看法，像是最近James Harden加盟籃網或是LeBron James離開騎士前往熱火組超級球隊，肯尼認為：「因為騎士沒辦法幫LeBron James找到好的助手」，他也舉90年代的公牛隊為例，他覺得是管理階層「慧眼獨到」才能將這些球星湊在一起打造王朝。

張伯倫生涯締造過許多「恐怖紀錄」，包括單場拿下100分、單季場均得分超過50分，聯盟也為張伯倫制定許多新規則，由此可見，張伯倫在當時擁有多麼強大的主宰力，至今仍有「上古神獸」的稱號。

現今共有四支球隊將張伯倫所穿的13號球衣「退休」，包括金州勇士、費城七六人，洛杉磯湖人以及哈林籃球隊。

另外本周的《肯尼NOW星球》節目有抽獎活動，要抽出一位幸運的觀眾或聽眾朋友，可以把這件張伯倫的球衣帶回家，詳情請關注「NOW運動」臉書粉絲團。
 
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