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新北正式接獲通知！30人在匡列名單　展開居家隔離

記者陳志仁/新北報導

2021-01-25 12:26:06｜2021-01-25 12:38:45

侯友宜
▲新北市長侯友宜今(25)日表示，新北與桃園是共同生活圈，預估400至500位的居家隔離會在新北市。（圖/記者陳志仁攝，2021.0125.01）
衛福部部立桃園醫院的群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心24日晚間宣布擴大匡列5000位居家隔離，新北市長侯友宜今(25)日表示，新北與桃園是共同生活圈，預估400至500位會在新北市；目前最新的消息，目前新北市接到通知有30位， 已即刻啟動居家隔離關懷。
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新北市政府中午發布新聞指出，中央框列的居家隔離5000人，目前新北市接到通知有30位，已即刻啟動居家隔離關懷；目前新北市轄內採檢應變醫院準備專責病房，接收部立桃園醫院病患外，也準備好100間防疫旅館供中央調度，並持續擴大量能供給桃園轉移準備，另做為居家隔離的集中檢疫所，目前已有200間以上，全數由中央統一調派。
此外，協助部立桃園醫院醫護病患及家屬在新北的居家隔離各種關懷事項，包括必要時協助衛生單位疫調等；目前新北54家醫院，除醫院已完成管控自評外，亦已派專家到醫院查核，18家專責醫院已差不多完成查核，全部要求落實分艙分流，宣布醫院限制探病一日一人一小時，今（25）日再度宣布，即日起如特殊情形，一律不許探病，陪病者以一人為限。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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