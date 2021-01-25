千匹BMW M5對尬三輛廠車，亮點在…！

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首先唯一的市售車BMW M5，外觀上並看不出來有什麼玄機，但事實上它已經不是第一次來到「carwow」的節目，上回以800hp之馬力，跑出了1/4英里只需10秒的驚人成績，但這次它又升級到了1000hp，相當恐怖，只是縱然它動力驚人，但它重達1970kg的車重，可就是難以抗拒的暗傷了。
比起M5，另外三輛廠車可是一輛比一輛稀有與吸睛，而且價值不斐與戰功彪炳，其中被視為最強對手的Mini Rallycross賽車，搭載了Pipo Custom WRX訂製引擎，具備600hp最大馬力與達1000Nm之強爆扭力，驅動僅1300kg的車重，價格高達60萬英鎊，可比M5還貴上許多，是英國車手Oli Bennett所擁有的車輛。接著是Ollie O'Donovanova所擁有的Ford Fiesta廠車，搭載COSworth調校的2.0升渦輪增壓引擎，最大馬力達550hp，最大扭力有700Nm車重為1200kg，價格則約為15萬英鎊。
最後則是最為稀有、拉力賽界的一代名駒Ford RS200 Evolution，這款中置引擎的賽車，在1984~1986年間僅生產了200輛，在1991年曾拿下 European Rallycross Championship賽事冠軍，擁有740hp馬力與850Nm扭力，車重僅1150kg，重量馬力比驚人，但比較吃虧的是配置傳統五速手排，不利於直線加速比賽，但能把這神駒請出來比一場，已經相當難得，目前市場上的價值約莫為40萬英鎊。最終的結果如何呢？就點開影片觀賞吧！
影片來源：「carwow」