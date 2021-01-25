跟進新北「禁止探病」？黃珊珊：目前維持原有機制
記者丁上程/台北報導
2021-01-25 12:46:31
新冠肺炎疫情在台灣重新升溫，衛福部桃園醫院的院內感染也持續擴大，並且匡列了5000人進行居家隔離。新北市政府今天（25日）上午宣布，轄內54間醫院暫停探病，陪病者也僅只能一人。而外界也關注，台北市政府方面是否也會跟進？對此副市長黃珊珊接受訪問時，表示目前北市轄內醫院已經有自己的SOP模式，暫時不會禁止探病，且陪病者也已經按照中央規範僅能一人。
黃珊珊在接受訪問時，被問到是否會針對醫院部分進行加強控管？對此黃珊珊表示，台北市的各大醫院本來就有進行發燒篩檢，都是原本就有的機制，目前不會再去做更多的相關處理。而針對新北市政府稍早宣布轄下54家醫院禁止探病，陪病者也僅限一人，黃珊珊則強調，聯醫部分還是按照原本院內本來就有的SOP走。黃珊珊強調，台北市相信中央專業，「他們在那邊控管應該是說目前為止都列為居家隔離，那已經是很高強度的管理，居家隔離在北市也是由衛生局來管理，而不是民政局，所以管理強度比較強。」黃珊珊說，「現在台北有的40幾位，我們會用高強度控管，中央我相信這5000多人，量能可能會是很大的負擔，在北市光是居家隔離就同時間有1萬人經驗來說，其實並不是那麼百分之百困難，只是說可能其他縣市沒有那麼多量能的時候，我們看看怎麼協助大家互相支援，這也是另外一個方法，擔心也沒有用」。