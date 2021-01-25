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「姐姐我不想努力了」　防搶演練逼真不失幽默

記者鄧力軍/台中報導

2021-01-25 13:27:55

「姐姐我不想努力了」　防搶演練逼真不失幽默
▲「姐姐我不想努力了」　防搶演練逼真不失幽默 (圖/記者鄧力軍翻攝)
持槍搶匪對著銀行女櫃員一句「姐姐我不想努力了」，展開一場逼真又不失幽默的防搶演習，台中市警局第六分局於春節前與上海商業儲蓄銀行市政分行聯合演練，劇情皆由員警精心編導，防搶過程並拍成微電影上傳供民眾觀看，期望年節期間提高民眾的防搶意識，亦讓民眾瞭解警方對治安所作的準備與努力。
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▲「姐姐我不想努力了」　防搶演練逼真不失幽默(圖/記者鄧力軍翻攝)
▲「姐姐我不想努力了」　防搶演練逼真不失幽默(圖/記者鄧力軍翻攝)
 
臺中市西屯區流動人口數多，商業活動頻繁，金融機構於此廣設據點(共70家)，臺中市政府警察局第六分局為提升各金融機構安全及強化自我防衛能力，使金融機構從業人員提高警覺性與危機意識，於本（1）月20日在上海商業儲蓄銀行市政分行舉行金融機構防搶暨攔截圍捕演練，過程並落實防疫措施，由該分局3名偵查佐佩戴口罩扮演搶匪，持搶進入分行內控制保全及鳴發數槍威嚇櫃台行員，搜刮櫃內的現金後跳上在外等待接應的自小客車逃逸，銀行經理趁搶匪搜刮財物之際按下通報按鈕，線上警力馳赴現場並通報攔截圍捕，后於西屯區環河路潮洋環保公園前逮捕「搶匪」。

為避免演習過程流於沈悶老套，特別於劇情中加入保全員欲對搶匪量體溫、持槍搶匪拿著「姐姐我不想努力了」的牌子示意女行員交出現款等笑艮，憑添觀眾觀看的樂趣。分局並將演練過程剪輯成短片上傳，供民眾觀看以加強防搶的意識。

第六分局呼籲年節期間應提高警覺防範強盜、搶奪及竊盜案件發生，民眾可將背包斜揹置於胸前防止被扒，貴重財物不放汽、機車置物箱，避免成為歹徒覬覦目標，如欲運用大量現金，請儘量使用轉帳或由親友陪同下提領取，更可隨時撥打110向警察機關申請護鈔服務，保障民眾臨櫃或使用ATM提款安全。
▲中市警六分局與上海商業銀行合作防搶演練(圖/記者鄧力軍翻攝)
▲中市警六分局與上海商業銀行合作防搶演練(圖/記者鄧力軍翻攝)
 
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