神岡居檢男多次外出 盧秀燕怒斥：惡行重大
記者柳榮俊/台中報導
2021-01-25 13:38:59
台中市神岡區一名男性台商1月21日自中國返台，居家檢疫期間多次離開住處，嚴重違反防疫規定。市長盧秀燕今(25)日嚴厲斥責這名台商不顧家人、左鄰右舍及台中防疫安全，「惡行重大」，市府已強制送至集中檢疫所、不得外出，也將依「嚴重特殊傳染病特別條例」處10至100萬元罰緩，且「一定重罰」，不低於50萬元。
盧秀燕今上午出席大里公園街道路打通工程開工典禮時接受媒體聯訪，她強調，因應新冠肺炎疫情，所有入境旅客須居家檢疫14天、不得外出，但這位台商竟一而再、再而三，在居家檢疫期間前後外出7次之多，可以說是惡行重大，市府除強制送至集中檢疫所，也將依法重罰，絕不寬貸。此外，衛生福利部桃園醫院群聚感染疫情持續擴大，台中如何因應。盧說，市府在群聚感染案發之初，即已提高防疫作為應變，近日疫情更顯嚴峻，她已要求減少百人以上大型群聚活動，也請市民戶外活動戴上口罩，感謝市民連日的配合，但為確保防疫，未來仍需市民配合共度難關。盧秀燕強調，「不管是哪裡人，我們都是台灣人」台中市政府對於桃園市政府會持續關心、給予協助，面對艱困時刻，更需要大家互相關心、互相相挺、互相幫忙，才能一起度過難關，台中會繼續支持桃園。