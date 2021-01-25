確診個案到過學校打乒乓球？陳時中認了：球友已隔離
記者劉雅文/台北報導
2021-01-25 14:48:56
部立桃園醫院院內群聚感染事件持續擴大，截至24日已經有2名醫師、4個醫護人員，跟2名患者，以及家屬、看護等，共15人染疫，針對未知感染源案889、890，指揮中心也曝光公布了他們的足跡。在1/19到23之間，分別到過桃園八德的大湳市場、全聯八德東勇店、Moominlu Bakery麵包店消費。
另外，針對外傳案889、890，有人是名退休老師，且有回到學校打乒乓球，期間還有到別家醫院就醫，對此陳時中回應，已經把前後有看病的醫護都已經列入居家隔離，在打球部分，相關的球友也全都列入居家隔離跟採檢，因為都是非常清楚跟特定的對象，陳強調，一般民眾也不用恐慌，這些公佈出來的（足跡）是有接觸不特定對象，公佈出來讓大家提高警覺。另外，發言人莊人祥也提到，1/9桃園醫院有辦一個活動，在高爾夫球場，但當時有傳染力的案838、839並沒有參加共識營，裡面有參加的人也都有採檢，目前都沒有發現陽性個案，顯示目前沒有看到因為那場活動有傳染的跡象。
另外，有醫師分析，希望高鐵禁賣自由座、禁止乘客飲食，對此，陳時中也回應，針對高鐵是不是有自由座管制跟禁止飲食等，會在這兩天會跟交通部提出相關討論。
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