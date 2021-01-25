婆婆規定「洗澡站水桶內」！她遇一情況翻白眼　網全看傻

其實婚後若與公婆同住，女生除了得適應男方家庭外，還可能會因生活習慣不同，導致與公婆間產生摩擦。近日就有網友透露，她同事的婆婆十分節儉，不僅煮飯、看電視都不開燈，還規定大家「洗澡要站在水桶裡，把洗澡水接起來」。某日，她同事「MC」來臨，無法遵守規定，婆婆竟質問「為什麼沒有把水接起來？」讓她相當傻眼，不禁翻白眼。

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原PO在臉書《靠北婆婆2.0》中表示，他同事的婆婆是一個很節儉的人，平常煮飯或看電視時都不開燈，不用的插頭也都會拔，各種節省。他透露，朋友夫婦兩人與婆婆三人同住，「她們家小小的浴室，裝了七、八桶全家用過的洗澡水。」因為婆婆規定他們「洗澡要站在水桶，把洗澡水接起來」，再用那些水來澆花、拖地、沖馬桶或洗衣服。

原PO接著指出，有一次很扯，某天同事洗澡沒站在水桶裡接水，才剛洗好澡走出浴室，婆婆劈頭就問「妳剛剛為什麼沒有把水接起來？」同事瞬間愣住，直說「媽，我那個來...」他婆婆才善罷甘休，不過，這也讓原PO同事忍不住偷翻了個白眼，心裡OS「有MC的水妳也要喔？」



▲有網友透露，她同事的婆婆規定「洗澡要站在水桶裡，把洗澡水接起來」，但某次她同事MC來卻遭質問，讓她相當傻眼，不禁翻白眼。（圖／翻攝自臉書《靠北婆婆2.0》）

此文曝光，許多網友都看傻了，紛紛留言「接洗澡水太超過了」、「以前我家洗澡時會把水龍頭剛開、還沒熱的水往水桶沖，還有除濕機的水，累積起來可以沖馬桶跟澆花，頂多就這樣」、「我家只會把等待熱水的前段冷水存起來，洗浴室用」、「節省是美德，但也令人覺得頭痛！」

另還有人直指「我朋友的婆婆，還規定只有大便才能沖馬桶，小便不能沖...超噁心」、「過度的節省會把家裡的品質搞得很糟，我家之前也會存水沖馬桶，不是如發文者那樣，是存乾淨的水，但有一桶水常放浴室，就是不好看，而且也沒省多少錢，感覺又很髒，因為舀水沖，馬桶常常黃黃的易有尿垢，還是正常使用就好，沖水馬桶不就是發明來便利生活的嗎？不用到底是哪招？」（編輯：許苡晴）