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部桃擴大隔離5千人　沈富雄批：勞民傷財白做工

記者孫唯容/綜合報導

2021-01-25 14:01:54

▲前立委沈富雄。（圖／翻攝自沈富雄臉書）
▲因應衛福部桃園醫院院內擴大群聚感染，指揮中心昨（24）日宣布居家隔離人數擴大至5,000人﹔對此，前民進黨立委沈富雄在臉書發文表示，5000人的居家隔離非同小可，痛批「勞民傷財白做工。」（圖／翻攝自沈富雄臉書）
因應衛福部桃園醫院院內擴大群聚感染，指揮中心昨（24）日宣布居家隔離人數擴大至5,000人﹔對此，前民進黨立委沈富雄在臉書發文表示，5000人的居家隔離非同小可，痛批「勞民傷財白做工。」
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為免本土疫情持續擴散，指揮中心昨天召開2次記者會，第二次會中更宣佈部桃全院為紅區，居家隔離的人數上修至約5000人沈富雄指出，5000人的居家隔離會有多少家庭的日常生活將失序或斷鍊，如果嚴格執行「一人一戶」，則全家14天的旅館費用起碼三萬元起跳，這是一場天外飛來的無妄之災，擴大後的防火牆內，恐怕可能逮到的現行犯寥寥可數，難怪有人直呼：「都這麼多天了，如果染疫都傳給家人了！」
沈富雄表示，針對「精準隔離檢疫」以及「全面普篩快篩」兩項防疫措施，國內一直爭論不休，指揮官陳時中對全面快篩十分排斥，先前以「偽陰、偽陽」搪塞，最近也不說了，可見邏輯不通，昨天陳時中說對全篩已經來不及了，搞不懂為何費時不到1-2天的快篩會比落實居家隔離沒有效率。

沈富雄反對盲目的全國性或全市性的全面性快篩，他表示，因為效果無異海底撈針，而且現行犯的身分每日更替，捉龜走鱉，徒勞無功，全國性的血液抗體檢測遲早要做，一年後全國隨機取樣10000人做一次，可做此波疫情的學術研究，但為了對應部桃的疫情，全面血液普篩抗體是派不上用場的。

沈富雄指出，陳時中終於承認篩得不夠「廣」 、「夠廣」不就是局部性的普篩嗎？於今之計，是對這多出來的約4000人普篩（快篩），無症狀呈陽性者居家隔離，無需編號住院，無症狀呈陰性者，自主管理即可。

沈富雄認為，自己面對這波部桃疫情相對不驚慌、不悲觀，它潛伏期短，傳播速度快，確診數少，而且沒有重症患者，迄今已傳播四代，人數分別為1、4、4、6，確診人數15人中9人為院內感染，其餘6人嚴格來說實為家庭群聚感染，名符其實的社區感染尚無一人。

最後，沈富雄說，一週前我曾預測此波確診總人數不會超過25人，今天，我仍做如是觀。

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