部桃擴大隔離5千人　沈富雄批：勞民傷財白做工

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第二次會中更宣佈部桃全院為紅區，居家隔離的人數上修至約5000人

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沈富雄反對盲目的全國性或全市性的全面性快篩，他表示，因為效果無異海底撈針，而且現行犯的身分每日更替，捉龜走鱉，徒勞無功，全國性的血液抗體檢測遲早要做，一年後全國隨機取樣10000人做一次，可做此波疫情的學術研究，但為了對應部桃的疫情，全面血液普篩抗體是派不上用場的。





沈富雄指出，陳時中終於承認篩得不夠「廣」 、「夠廣」不就是局部性的普篩嗎？於今之計，是對這多出來的約4000人普篩（快篩），無症狀呈陽性者居家隔離，無需編號住院，無症狀呈陰性者，自主管理即可。





沈富雄認為，自己面對這波部桃疫情相對不驚慌、不悲觀，它潛伏期短，傳播速度快，確診數少，而且沒有重症患者，迄今已傳播四代，人數分別為1、4、4、6，確診人數15人中9人為院內感染，其餘6人嚴格來說實為家庭群聚感染，名符其實的社區感染尚無一人。





最後，沈富雄說，一週前我曾預測此波確診總人數不會超過25人，今天，我仍做如是觀。