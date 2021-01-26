庾澄慶斜槓零食界 春節帶家人出遊憂疫情
記者吳雨婕/綜合報導
2021-01-26 09:00:00
庾澄慶斜槓零食界自創「哈零食」，與知名冰品品牌驚喜推出枝仔冰禮盒，而他近來加碼推出湯圓禮盒，將在全家超商獨家預購，對此，哈林表示：「先謝謝大家支持！金牛年大家一起氣派！如意！好棒棒！」
庾澄慶自創零食品牌，他笑說讓家人品嚐過後，提到每個人有各式各樣的反應：「最有趣的就是我媽媽，她稱讚『照片好漂亮！』當然是指我的照片。」他也表示，藝人朋友收到後都很高興，「大家的反應都說，我的禮品很澎湃洶湧！」副業收到朋友們的正面回饋，他開心的說：「大家都了解我的嗜好，沒關係！只要想做，永遠都不會太遲。」此外，庾澄慶的零食品牌已站穩腳步，讓他稍微喘了一口氣，計畫農曆春節後帶一家老小，來個走春小旅行，不過疫情有升高趨勢，也讓他有點擔心的說：「依目前疫情的狀況來說有點緊張，我覺得現在過年平安健康最重要！」
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