理工女神居家隔離「惹火入浴」　極短真理褲出賣誘人線條

網紅機機（Shacy）擁有燦爛的笑容跟健美身材，畢業於師大機電系的她被封為「理工女神」，迷人的腹肌、零贅肉曲線是不少人夢寐以求的身材。機機去年遠赴澳洲體驗背包客生活，近來終於返回台灣，不定時地在IG上分享隔離日常，其中一張「濕身照」讓粉絲們鼻血狂噴，只見她站在淋浴間，閉上雙眼、右手撩起長髮擺出誘人之姿，左手掀起運動背心大露腹肌線條，畫面引人遐想。

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此外，熱愛健身的機機也不忘在家做徒手訓練，其中一張她將長髮向前撥，透過鏡子展現自己結實的背影，傲人的背肌曲線一覽無遺，極短的真理褲也出賣她一半的屁股蛋，實在養眼。

機機還加碼上傳一部影片，肌力驚人的她，一口氣抬起整箱重達18公斤的礦泉水做深蹲，緊實腿根和渾圓翹臀大方見客，讓網友們讚嘆連連：「好猛，學起來」、「隔離不忘健身，是我大肌機哥」、「直接把水當啞鈴」、「有付費解鎖更多角度的功能嗎」、「各種突破限制型健身」。（編輯：侯家瑜）

▲機機傲人的背肌曲線一覽無遺。（圖／機機IG）