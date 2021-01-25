巷弄死亡車禍爭議 議員要求監視器加裝全景鏡頭
記者柳榮俊/台中報導
2021-01-25 15:03:00
台中市西屯區是人口稠密區，近來不少建商都搶在該區推案，導致巷弄內經常都可見大型工程車輛在進出。議員林祈烽今(25)日指出，日前櫻花路與櫻花一街口不幸發生有砂石車撞死婦人事故，雖然路口裝有監視器，卻沒有錄到事發過程，當事人雙方釐清責任各說各話，經爭取後該路口已裝全景鏡頭保障市民權益；建議西屯區各路口都應裝全景式監視器。
林祈烽表示，日前接獲逢福里長張文平陳情，指櫻花路與櫻城一街口發生A1死亡車禍，一名婦人不幸在路口遭轉彎的砂石車撞擊死亡，雖然路口有裝設監視器，但因角度問題，沒有拍到事發經過，因此後續調解狀況不是很順利，民眾希望議員能幫忙爭取監視器系統升級，加裝全景式鏡頭，預防類似爭議事件再發生。林祈烽指出，西屯區為市政中心所在地，交通便利、人口稠密，近來許多建商都在該區陸續推案，因此一些巷道常有大型工程車進出施工，有民眾就抱怨生活品質及居住安全都受到影響；櫻花路與櫻城一街口發生的不幸意外，就是施工中的大型車輛肇禍，導致婦人意外喪生，實在令人感到遺憾。林祈烽說，市民希望這些經常有工程車或大型車輛行駛的路口，都要裝設有監視器，而且最好是升級成全景式鏡頭，一來警方如有辦案需求，可清楚了解嫌犯的逃逸去向，二來，如果有車禍意外發生，全景式監視器可提供360度的視角，有助於警方和雙方當事人釐清責任或肇事經過，對大家都有幫助。