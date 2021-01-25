防疫情擴散！全聯桃園區門市關閉休息區、禁用微波爐

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全聯表示，為防範疫情，所有門市人員早已做好自主防護措施，每天上班都會戴口罩及量體溫，加強手部清潔，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，會要求立即作自主健康管理與自行居家休養。同時門市環境也有加強環境消毒作業。
全聯指出，針對桃園地區的門市，將視來客數或使用頻率增加清潔次數，並暫停開放顧客休憩區與使用廁所，有設置微波爐的門市也暫停開放使用。八德東勇店已進行全面消毒，並依循 SOP 再進行一次紫外燈室內殺菌和漂白水擦拭，採取高規格防疫措施。全聯護理師也進行門市人員衛教，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，已要求立即作自主健康管理與自行居家休養。
此外，包含 7－11 、萊爾富、 OK 等超商也宣布，即日起桃園市各區門市暫停開放內用座位區，部分門市暫時不開放外借廁所，其他縣市的門市要遵守當班人員全程配戴口罩、製作食品、咖啡前確實酒精消毒清潔，同時也會每日定期做體溫檢測。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。