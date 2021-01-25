防疫保單買不買？陳時中：不划算！風險不到千分之一
記者劉雅文/台北報導
2021-01-25 15:09:27｜2021-01-25 16:25:47
部立桃園醫院院內群聚感染事件持續擴大，中央流行疫情指揮中心今（25）天又召開臨時記者會，說明最新防疫情況，因應有業者趁勢推出防疫保單，意外造成熱銷，引發大量的排隊人潮，對此指揮官陳時中也被問及，如果有機會，會不會也想買防疫保單，對此陳時中回應：「袂和！」
陳時中解釋，這是一種商業行為，若你問我個人，公司可能會對我這樣的講法不滿意，但我覺得這個「袂和」，因為倍數200倍，但風險可能就是千分之一都不到。陳時中提到，風險就是沒那麼大，因為居家隔離的大概40幾萬，但大部分都是國外回來，本土其實居家隔離的不多，不過有這樣保單，就是如果被居家隔離的時候，比較沒有後顧之憂。
另外針對春節即將到來，陳時中也提到，這幾天針對春節會有一些相關部會的討論，來因應春節大規模的移動，結果也會在近期對外跟大家報告。
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