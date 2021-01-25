周華健喊話陳淑樺「真想妳」　談桃園防疫升溫

「國民歌王」周華健將在4月10日、5月8日分別於台北小巨蛋、高雄巨蛋舉辦「少年俠客」演唱會，而他於今（25）日在台北舉辦記者會，他透露最想邀請的演唱會嘉賓是神隱歌壇多年的「玉女歌手」陳淑樺，因此他透過記者會向對方喊話「我們想你」。此外，桃園疫情升溫，周華健也分享看法。

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周華健透露5年前在台灣舉辦演唱會的時候，曾透過朋友向陳淑樺提出邀約來看，「雖然不知道機會有多大，那次真的很期待，想說能不能來看一下，見個面聊個天很滿足，所有人都在關心她。」至於後來陳淑樺有沒有現身，周華健表示不清楚，但推測應該是沒有。至於這次演唱會，他再度公開邀約陳淑樺，希望她能來看演唱會，「不敢再去騷擾她，來聽（演唱會）就好，看到大家今天的反應，很深切的跟她說『我們想妳、我們真想妳』。」

此外，近來疫情嚴峻，周華健談到此事提到，演唱會見一步走一步，他以不同的角度看待，「桃園告急反而是好事，越緊張越好，一掉以輕心就會破一個洞，我對這個很有信心、相關單位很有信心，台灣很驕傲。」反觀香港，餐廳晚上6點就不能營業，整個經濟都受到影響。