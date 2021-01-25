中國疫苗效力遭質疑　德媒批中官媒「大外宣」轉移焦點

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1月14日世界衛生組織（WHO）派遣的專家小組終於抵達武漢，但包括英國《BBC》在內，許多外媒都認為，經過1年多的時間，現場能夠獲得的證據較少，而華南海鮮市場的資料、樣本都掌握在中國政府手中，若中方無法保持透明性，那實際上能做的溯源工作更少。德國媒體報導指，中國外交部發言人華春瑩上週在記者會上，批評美國才應該開放美軍德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室讓WHO調查。
華春瑩言論短時間吸引了中國內部大量的迴響，同時，挪威23名長者接種輝瑞疫苗後死亡的消息也被大肆渲染。英國利茲大學（University of Leeds）中國媒體研究專家Yuan Zeng指，中國官媒的宣傳讓大眾，甚至是受過高等教育的人士，都認為這些指控可能是真的。
《明鏡》報導指，WHO專家最後的結論認為，新冠疫苗在挪威長者死亡的事件中，並無直接關聯。另一方面，中國卻淡化了國產疫苗的問題。德國媒體指出，中國國藥集團旗下的科興（Sinovac）疫苗，在巴西最初的有效率為50.4%。巴西的實驗數據曝光後，澳洲智庫指，中國媒體對疫苗的假消息越來越多，試圖透過對西方疫苗的質疑挽救國產疫苗的問題。
澳洲戰略政策研究所（ASPI）研究員瓦利斯（Jacob Wallis）表示，中國共產黨將WHO的調查視為政治風險，因為這可能使國際關注到中國應對疫情的問題，因此當局希望藉由扭曲COVID-19起源以及責任歸屬，分散國內外的注意力。
除了疫苗效力，中國官媒《環球時報》也就人權議題，向西方社會發問。疫苗在富有國家、平窮國家分配問題也受到國際社會關注，WHO指出，全球疫苗分配因為貧富差距面臨巨大挑戰，必須合理分配疫苗才能夠有效遏制COVID-19疫情持續蔓延。
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