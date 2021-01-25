新北里幹事研習活動 侯友宜勉勵拚防疫振士氣
記者陳志仁/新北報導
2021-01-25 15:34:22
因應中央流行疫情指揮中心24日晚間宣布擴大匡列5000位居家隔離，新北市長侯友宜今(25)日立即邀集相關單位討論防疫的應變事宜；此外，侯友宜今日出席里幹事研習活動時指示，為防國內爆發社區感染，請里幹事協助宣導環境清消，提升民眾健康管理概念。
侯友宜表示，感謝里幹事作為里長的基層夥伴，配合市府推行市政工作，尤其從去年新冠疫情爆發後，就持續為防疫、居家檢疫及居家隔離等業務奔波；在本土案例大幅增加的嚴峻時刻，所有人都應共體時艱、共同承擔責任，將防疫做到位，為守護市民健康全力以赴。侯友宜指示，各里幹事向里長、里民宣導，除加強環境清消、避免前往人潮擁擠場所，更須強化個人健康管理觀念，落實勤洗手、戴口罩、注意手部清潔、保持社交安全距離；也呼籲民眾，在外用餐時要善用隔板及公筷母匙，農曆春節以年菜外送形式在家用餐最安全。
侯友宜說，搭乘大眾運輸工具時，若非必要則勿飲食，已責成交通局聯繫交通業者向民眾宣導；此外，新北市已要求營隊都在50人以下，寒假的相關活動不但大幅的減少人數、縮小規模外，更重要會滾動式的檢討，如果在沒有辦法把防疫做到位，第一個時間該停都會停。
民政局長柯慶忠指出，透過「里幹事行動服務執行計畫」整合里幹事職掌並落實，加強里幹事與里長、鄰長、警政、宗教團體、社政及役政災防的橫向溝通，建構網絡關係進行工作協調，以資源共享及整合方式提升行政效率，實現「跑在第一線，做在你之前」的民政精神。
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