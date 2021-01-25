韓國瑜選舉新聞滿天飛 王淺秋爆料韓真實反應
新頭殼newtalk
2021-01-25 20:13:56
前高雄市長韓國瑜自去年6月遭罷免後，淡出政壇沉潛至今，但隨著2022年選舉將近，從台北市長選戰、桃園市長選戰到國民黨主席改選，韓國瑜的名字都不停被提起，並屢被「親韓人士」透露參選意象。對此，韓國瑜前幕僚王淺秋今（25日）主持電台節目期間，主動提及，韓國瑜對這些消息的真實反應是「苦笑」。
王淺秋於電台節目《千秋萬事》中表示，前兩天，真的每一天都有韓國瑜的新聞，每一則報導都有「近韓人士」在說韓國瑜的下一步決定對各種職務的選舉動向等，而她每天都會把這些新聞轉給韓國瑜看，韓國瑜看到的反應都是回傳「苦笑」貼圖之類的。王淺秋強調，有個重點，韓國瑜現在是居喪期間，家人（韓國瑜岳父李日貴）有喪事，所以韓國瑜就說「我一句話都沒有說，怎麼每天還有這麼多新聞？」代表媒體上所有看到的「近韓人士」或所有代表韓國瑜的談話等放話，都不是韓國瑜真正想要對外講的話。
王淺秋表示，也許很多人對韓國瑜有期待，也許很多人覺得韓國瑜有社會責任等，但大家可以再等一等，無論如何先讓韓國瑜把家人的事情、治喪的事宜處理到一段落後，到時候不管韓國瑜要關心公益或關切哪些議題，就會另外有機會跟大家好好說一說。
王淺秋強調，暫時中間這一些（韓國瑜動向的消息），不管目的是什麼，大家都不用輕信，因為這些的確都不是韓國瑜真正的心意。新聞來源為Newtalk 新頭殼