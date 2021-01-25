NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

韓國瑜選舉新聞滿天飛　王淺秋爆料韓真實反應

新頭殼newtalk

2021-01-25 20:13:56

▲ （圖／新頭殼）
▲韓國瑜前幕僚王淺秋今（25）日表示， 韓國瑜對參選2022這些消息的真實反應是「苦笑」。（圖／新頭殼）
前高雄市長韓國瑜自去年6月遭罷免後，淡出政壇沉潛至今，但隨著2022年選舉將近，從台北市長選戰、桃園市長選戰到國民黨主席改選，韓國瑜的名字都不停被提起，並屢被「親韓人士」透露參選意象。對此，韓國瑜前幕僚王淺秋今（25日）主持電台節目期間，主動提及，韓國瑜對這些消息的真實反應是「苦笑」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
王淺秋於電台節目《千秋萬事》中表示，前兩天，真的每一天都有韓國瑜的新聞，每一則報導都有「近韓人士」在說韓國瑜的下一步決定對各種職務的選舉動向等，而她每天都會把這些新聞轉給韓國瑜看，韓國瑜看到的反應都是回傳「苦笑」貼圖之類的。
王淺秋強調，有個重點，韓國瑜現在是居喪期間，家人（韓國瑜岳父李日貴）有喪事，所以韓國瑜就說「我一句話都沒有說，怎麼每天還有這麼多新聞？」代表媒體上所有看到的「近韓人士」或所有代表韓國瑜的談話等放話，都不是韓國瑜真正想要對外講的話。

王淺秋表示，也許很多人對韓國瑜有期待，也許很多人覺得韓國瑜有社會責任等，但大家可以再等一等，無論如何先讓韓國瑜把家人的事情、治喪的事宜處理到一段落後，到時候不管韓國瑜要關心公益或關切哪些議題，就會另外有機會跟大家好好說一說。

王淺秋強調，暫時中間這一些（韓國瑜動向的消息），不管目的是什麼，大家都不用輕信，因為這些的確都不是韓國瑜真正的心意。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
關鍵字

NOW民調中心

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

繼續作答
過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

部桃確診人數持續增加中，您會不會擔心疫情再擴大？

擔心
不擔心
67.56%32.44%
2021-01-20-2021-01-26

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
47.35%52.65%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀