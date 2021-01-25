部桃11樓護理之家未列紅區警戒 陳時中：風險小但全採檢
記者林莞茜/綜合報導
2021-01-25 15:46:46
衛生福利部立桃園醫院群聚感染疫情延燒，截至今（25）日累積共有15例確診新冠肺炎病例，中央流行疫情指揮中心宣布醫院全列入紅區警戒，但被夾擊在中間的11樓的護理之家卻未被匡列，對此指揮官陳時中表示，相關的措施正在進行，今日也有全面採檢，但由於其是單獨樓層，且住民都是長期臥床不移動的，風險較小，目前沒有遷出計劃。
針對位在部桃的11樓護理之家未被匡列，陳時中表示，整體來講護理之家有49名住院患者、醫護40名，出入有2部電梯，進出也都有採實名制，雖然樓層與相關診療是獨立運作，但今日也有安排進行全面採檢，相關的措施都正在進行中。陳時中說明，在第一波本土案例爆發後有做過相關疫調，第二波也有做相關的檢驗，這些檢驗結果會在做進一步相關後續的處理，那因為這些病人大部分都是不動的，大部分都是長期臥床的，所以相對移動風險比較小。
不過有專家也提出擔憂，認為未被匡列的護理之家，有可能會成為防疫破口，呼籲指揮中心盡快釐清相關人員的出入，並進行匡列，陳時中則指出護理之家本來就沒有計劃要遷出，因為住民臥病，在整個移動不方便，加上護理之家是單獨樓層，後續會再看整體採檢之後的疫調結果再來決定，他說「基本上那是不移動的區域」。
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