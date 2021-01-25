吳斯懷：被隔離怎買菜？林俊憲嗆「活在平行時空」
記者劉育辰/綜合報導
2021-01-25 16:10:16
衛生福利部桃園醫院感染情況不斷擴大，中央流行疫情指揮中心昨（24）日宣布擴大居家隔離實施對象至5千人，但國民黨立委吳斯懷質疑，擴大匡列將對民眾的生活造成影響，認為這樣「怎麼買菜、做家事」。不過，民進黨立委林俊憲今（25）天在臉書發文「打臉」吳斯懷，更嗆他是唱反調、為反而反。
林俊憲今天在臉書發文表示，居家隔離制度已經實行一年，無法理解吳斯懷怎麼還在問「不能做家事、買菜」這種外行問題，連這麼嚴格的防疫措施都有人唱反調，完全是為反而反。林俊憲指出，台灣從去年2月疫情有升溫趨勢以來，就超前部署針對中國入境實施居家隔離制度，到現在正好快1年。期間制度不斷改善更新，也被證明是有效的方式。依照目前規定，被隔離者只要不違反規則，每天可以領到1,000元的補償，已經足以支付生活開銷。如果家庭生活真的出現困難，指揮中心也早已經整合了各縣市的社福單位，只要撥打電話就能提供送餐、通訊醫療、清理垃圾的服務，制度非常完善。林俊憲直言，上面這些措施，吳斯懷應該比他還懂才對，畢竟吳斯懷是衛環委員會的成員。現在還問這種外行話，只有兩種可能，第一是他活在平行時空，與一年來台灣的防疫作戰脫節。第二，是他其實非常清楚規則，但只是為了攻擊而攻擊。不論是哪一種，實在都不是一個立委該有的表現。