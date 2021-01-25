NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

吳斯懷：被隔離怎買菜？林俊憲嗆「活在平行時空」

記者劉育辰/綜合報導

2021-01-25 16:10:16

軍人出身的國民黨立委吳斯懷12日發表美台關係看法，也提到「首戰即終戰」。(圖/翻攝吳斯懷臉書)
▲部桃感染擴大，中央流行指揮中心匡列5千人隔離，盼為本土疫情止血，遭國民黨立委吳斯懷質疑。(圖/翻攝吳斯懷臉書)
衛生福利部桃園醫院感染情況不斷擴大，中央流行疫情指揮中心昨（24）日宣布擴大居家隔離實施對象至5千人，但國民黨立委吳斯懷質疑，擴大匡列將對民眾的生活造成影響，認為這樣「怎麼買菜、做家事」。不過，民進黨立委林俊憲今（25）天在臉書發文「打臉」吳斯懷，更嗆他是唱反調、為反而反。
我是廣告 請繼續往下閱讀
林俊憲今天在臉書發文表示，居家隔離制度已經實行一年，無法理解吳斯懷怎麼還在問「不能做家事、買菜」這種外行問題，連這麼嚴格的防疫措施都有人唱反調，完全是為反而反。
林俊憲指出，台灣從去年2月疫情有升溫趨勢以來，就超前部署針對中國入境實施居家隔離制度，到現在正好快1年。期間制度不斷改善更新，也被證明是有效的方式。依照目前規定，被隔離者只要不違反規則，每天可以領到1,000元的補償，已經足以支付生活開銷。如果家庭生活真的出現困難，指揮中心也早已經整合了各縣市的社福單位，只要撥打電話就能提供送餐、通訊醫療、清理垃圾的服務，制度非常完善。
林俊憲直言，上面這些措施，吳斯懷應該比他還懂才對，畢竟吳斯懷是衛環委員會的成員。現在還問這種外行話，只有兩種可能，第一是他活在平行時空，與一年來台灣的防疫作戰脫節。第二，是他其實非常清楚規則，但只是為了攻擊而攻擊。不論是哪一種，實在都不是一個立委該有的表現。
關鍵字

NOW民調中心

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

繼續作答
過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

部桃確診人數持續增加中，您會不會擔心疫情再擴大？

擔心
不擔心
66.88%33.12%
2021-01-20-2021-01-26

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
47.2%52.8%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀