東森送愛好日子愛心大平台 侯友宜：讓愛無限傳遞
記者陳志仁/新北報導
2021-01-25 16:26:40｜2021-01-25 16:26:46
響應新北市好日子愛心大平台，東森集團今(25)日捐贈480組的春節禮盒，幫助中低收入戶溫暖度寒冬；新北市長侯友宜表示，歲末寒冬又逢新冠肺炎的疫情嚴峻，感謝東森集團善盡企業社會責任，不僅送暖照顧新北市弱勢族群，還關心動物之家，讓愛的力量無限傳遞。
侯友宜指出，東森集團藉由物資及金錢持續挹注愛心捐款，2年來已捐贈約647萬元，尤其疫情嚴峻時刻，百業蕭條，東森集團還免費提供小農電商平台協；此外，還捐贈現金100萬元，其中50萬提供中永和弱勢家庭急難救助金使用，另50萬元則提供農業局動保處購置輔助背帶和水療跑步機，除照顧弱勢辛苦市民，也不忘關懷動物之家的動物。東森購物總裁王令麟認為，希望東森送愛，讓弱勢家庭團圓過好年；社會局長張錦麗說，東森集團長年與新北市政府合作，每年捐贈金額逾100萬元，回饋在地善盡企業社會責任，新北市好日子愛心大平台開辦至今已募18億8千餘萬，照顧529萬餘人次，希望愛的力量無限傳遞，拋磚引玉帶動更多善款挹注，讓弱勢族群在新北過好日子。