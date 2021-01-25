學測考到一半「老鼠爬上脖子」女同學受驚 大考中心回應
記者陳致宇／台北報導
2021-01-25 16:34:03｜2021-01-25 16:34:06
110 大學學測才剛落幕，但傳出有考生帶寵物鼠進入考場，考到一半寵物鼠竟逃出書包，爬上另名中山女高學生脖子上，讓該名女學生受到嚴重驚嚇干擾。對此，大考中心證實有這件事情發生，目前正釐清整個事件過程，最後會送交考試委員會審議。
有網友在 Dcard 爆料，指出有考生將寵物鼠帶進學測考場，但考到一半寵物鼠逃出書包，爬上另名中山女高學生脖子上，讓該名女學生受到嚴重驚嚇干擾；事後該名女學生也抱怨，學校及大考中心並未提供任何協助。對此，大考中心證實有這件事情發生，但因為是首例，目前還在搜集相關資訊，以釐清整個事件過程，至於是否會對攜帶寵物鼠的考生懲罰，以及對受驚嚇的女學生補償等，還須等相關資訊搜集完整後，再送交考試委員會審議，考試委員會預計 2 月 18 日召開。根據大考中心公布的《 110 學年度考生應考注意事項》提到，考生出現侵害其他考生、監試人員或試務人員之人身安全，或嚴重擾亂試場秩序、妨害考試公平之行為時，得中止其該節考試或取消其考試資格，並依法追究其責任。不過相關處置還有待考試委員會審議。