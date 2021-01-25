桃機2020虧19億 給民航基金、桃市府盈餘首掛零
（中央社記者汪淑芬台北25日電）新冠肺炎疫情重創桃園國際機場營運，桃機公司統計，去年虧損達新台幣19.2億元，依規定要撥給民航作業基金及桃園市政府的盈餘，也首次掛零。疫情讓多數國際航線從去年2月開始陸續停飛，桃機公司去年7月原本初估去年全年可能虧損13億元，結果實際虧損高達19.2億元。
桃機公司評估，因政府提供航空相關業者紓困補助，否則桃機公司去年虧損可能達100億元。根據桃機公司設置條例，機場公司可保留35%盈餘，其他65%中，82%提撥至民航作業基金，18%分給機場所在地的桃園市政府。
桃機公司坦言，去年因為虧損，首次依法要提撥給民航作業基金及桃園市政府的盈餘是零。
原隸屬於民航局的桃園國際航空站，2010年11月改制為桃機公司，先前因客運量快速成長，營收也年年增加，2017年營收首度破200億元，2019年旅客量達4868人次，稅後盈餘有80.78億元，都創歷年新高。
去年疫情衝擊，桃機旅客量才735萬人次，虧損早在意料中，只是比原先預估虧更多。桃機公司主要收入來源包括權利金、降落費、機場服務費及租金，去年都因航班及旅客銳減而緊縮。（編輯：陳仁華）1100125