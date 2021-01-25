罷捷投票照常舉行 陳其邁：會全力做好防疫措施
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-25 16:46:49
高雄市議會第3屆第9選舉區議員黃捷罷免案即將在2月6日星期六舉辦投票，但昨（24）日中央疫情指揮中心針對部立桃園醫院擴大回溯隔離總數預估達5000人，罷捷投票是否會收到影響？高雄市長陳其邁今受訪時表示「照常舉行」，高雄可說是除了桃園以外防疫措施最嚴格的地方，不用過於擔心，市府會全力做好防疫措施。
高雄市議員黃捷罷免投票即將在2月6日登場，投票是否受到疫情影響？高雄市長陳其邁今日受訪時指出，投票還是照常舉行，這不管民眾支持或者是不支持，罷免都是公民權的行使，市府會全力來做好防疫措施。據高雄市選舉委員會初步統計，此次罷捷投票，鳳山區投票人人數為291,629人，投票日目前預計將採王浩宇罷免案的相關防疫規定，包括工作人員則全程配戴口罩，開票結束後再次進行場地全面消毒，民眾投票戴口罩、配合量測體溫及手部消毒，並保持社交距離排隊投票；居家隔離、居家檢疫者，及經地方政府開立「自主健康管理通知書」者，於接獲通知檢驗結果前，不得進入投票所投票及參觀開票，但確切投票日相關防疫規定將於下周正式公布。
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