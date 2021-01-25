幸運兒是你嗎？11-12月發票兌獎　花25元買飲料竟中千萬

財政部今（25）天公布最新一期2020年11~12月統一發票中獎號碼，統一超商經過統計後發現，有2位消費者獲得千萬大獎，其中一人在台北市大安區恆安門市共購買155元的民生用品、CITY CAFE及大亨堡；另外一人更幸運，在台北市中山區松怡門市，購買25元茶飲就兌中千萬大獎。

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特獎200萬元部分也總共有2位得獎者；一人在高雄市左營區巨漢門市購買共123元的礦泉水、民生用品；一人在台南市中西區頂美門市購買95元的民生用品。另外，3位雲端發票專屬獎百萬得主，一人在台中市北區元保門市購買茶飲、汽水共花費93元；一人在台北市中山區農安門市購買飯糰花費33元；一人在台北巿南港區昆陽門市購買茶飲、便當、麵包共花費149元。

全家便利商店也開出2組特別獎1000萬元，消費者分別於屏東長安店及恆春麗園店，也都花費不到百元幸運中獎，其中，恆春麗園店的消費者，僅購買中杯經典美式咖啡就幸運獲獎。另外特獎200萬元開出1組，消費者於員林富城店購買飲料；頭獎20萬元則開出4組，分別在慶權店、中壢弘志店、台中紅瓦厝店、台中興安店。





另一邊，全聯福利中心，也共開出一張千萬特別獎與一張兩百萬特獎，其中千萬特別獎開出的幸運門市為樹林中山，消費者花費499元購買珍香豬五花肉條、雞胸肉(去皮)、吳郭魚(大)、老鷹紅豆麻糬、義美芝麻湯圓、桂冠花生湯圓、紀文小魚卵捲、青蔥(田尾)、香草園洗選蛋等9樣商品，中了1000萬特別獎。而兩百萬特獎開出門市為中山興安，消費者花費281元購買鴻喜菇與餅乾等商品，就被幸運神眷顧，總計全聯11、12月份共開出超過37萬個獎項。