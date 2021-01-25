台商居檢外出7次重罰百萬 中市醫療院所全面禁止探病
記者柳榮俊/台中報導
2021-01-25 16:52:14
台中市神岡區一名台商，居家檢疫期間違規外出7次，台中市府衛生局認為違規情節重大，重罰100萬元，且強制集中檢疫期間，無法領取每日1千元防疫補償，還須自付3千元集中檢疫費用。另疫情擴大，防疫升級，中市醫療院所全面禁止探病
因應新冠肺炎疫情，所有入境旅客須居家檢疫14天、不得外出，違者依《嚴重特殊傳染病特別條例》，可處10萬元至100萬元罰緩。台中市長盧秀燕今日上午針對神岡一名台商居檢期間，多次違規外出十分重視，嚴斥這名台商不顧家人、左鄰右舍及台中防疫安全，一而再觸法，一定要嚴懲重罰，絕不寬貸。衛生局今日下午即宣布，重罰100萬元。衛生局說明，這名台商在檢疫期間違規外出7次，造成社區疫情傳播風險大增，違規情節重大，依特別條例加重處以最高金額100萬元罰鍰。此外，男子已強制移往集中檢疫所，期間將無法領取每日1000元防疫補償，還須自付3千元集中檢疫費用。,
因應疫情群聚感染擴大，台中市衛生局今日公告，全市醫院全面禁止探病，加護病房、安寧病房等有特殊探視需求者，須主治醫師同意才能探病，住院病人以1人陪病為限。
市府衛生局今日公告修正「台中市因應COVID-19疫情醫院陪探病管理措施」，訪客探病由原本每日固定1個時段，修正為全面禁止探病，民眾可多利用視訊或其他方式關心住院親友。衛生局長曾梓展提醒，醫院應於出入口安排專人管制、量測體溫及消毒手部，並詳實紀錄進出人員姓名、聯絡電話等資料，以利後續追蹤；進入醫院的民眾也應提供健保卡或身分證供查核，如有發燒或或急性呼吸道感染症狀者則禁止陪病。