泰國政壇高富帥批疫苗政策　遭當局起訴最高恐判15年

泰國反對派政治領袖塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）於20日遭泰國警方以「不敬罪」逮補起訴，原因是他在一場臉書直播中質疑泰國政府的疫苗的政策，被控涉嫌「污辱皇室」，將面臨最高15年刑期的懲罰。

我是廣告 請繼續往下閱讀

綜合泰媒報導，反對派政治人物塔納通18日開臉書直播，以「皇家疫苗—誰是受益者？」為題，直指泰國政府竟然授權一間由皇室擁有的私人公司「Siam Bioscience」生產疫苗，讓該公司獨佔疫苗市場，且該公司過去並沒有任何生產疫苗相關的背景和經驗。

塔納通質疑，將上億稅款導入這間公司，是否是要讓「某人」從中獲利？抑或是為了建立個人的政治聲望？塔納通認為，打疫苗是攸關全民健康的事，泰國政府在疫苗政策之決策上卻十分不透明。



▲反對派政治人物塔納通在本週一開臉書直播，以「皇家疫苗—誰是受益者？」為題。（圖／翻攝自臉書直播） 對此，泰國總理帕拉育於19日憤怒表示：「他（塔納通）講的沒一句是真話，全都是扭曲事實。我要求所有人在陳述這類資訊時要格外謹慎，如果透過新聞媒體或社群媒體傳遞不實的資訊，我已經指示當局每件案子都要法辦」。





而衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）則痛批：「說這類話的人根本不明白皇室的仁慈。泰國之所以能走到今天全靠皇室規劃的健保體系，讓全泰國人都能享有強健的生活」。





副總理Thotsaphon Pengsom則表示：「他（塔納通）的言論將造成大眾誤解，恐怕將對國家造成無法容忍的傷害。因此，我們必須採取法律行動」。





塔納通於20日遭到拘捕起訴，他於隔日表示，對於政府的疫苗政策，以及為何要信任一間由皇室全權擁有的生技公司，泰國人完全有權利提出疑問。他指出：「帕拉育長期利用皇家機構來隱藏自己執政不力的事實」。除了觸犯不敬罪，塔納通也被以「散播不實資訊」起訴，而當局已經駁回塔納通的保釋申請。





塔納通在2018年成立「未來前進黨」（Future Forward）並成為黨魁，作為一名擁有億萬身家的年輕富二代，塔納通不僅在接管家族企業後成績亮眼，更在泰國政治動盪之中看見人民的困境，毅然選擇從政為泰國政治帶來改變。





由於他批評執政黨言詞犀利，訴求主打回歸文人政府、加強政治問責和更公平的財富分配等議題，切合年輕人的需求，因此在政壇迅速崛起成為第三大黨。然而，在去年2月，「未來前進黨」遭憲法法庭解散，塔納通更被判10年不得參政，引發年輕世代不滿，也成為泰國示威爆發的導火線之一。

若觸犯泰國「不敬罪」，每條罪名最高可被判15年刑期。泰國近日針對異議人士展開追捕，近幾週有逾50名異議人士遭到起訴，19日一名示威者更被判罰43年刑期，是泰國有史以來以不敬罪被起訴的案例中判罰最重的。不少人憂心，「不敬罪」已經淪為政治肅殺與打壓異議人士的手段。