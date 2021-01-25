張鳳書從不請傭人 馭夫「家裡冰箱永遠滿」
記者羅凌筠/台北報導
2021-01-25 17:47:30｜2021-01-25 17:47:37
張鳳書《美食鳳味》收攤，轉型新節目《大嫂研究所》，今（25日）舉辦上檔記者會，主持美食節目長達16年的她，總把廚師的料理帶回家，家中「冰櫃永遠都是滿的」，而且一拿出來煮，香味傳千里，左鄰右舍都知道張鳳書又去錄影了，她笑說：「兒子是廚師養大的，感謝節目養我們全家。」她也透露更年期症狀改善，「工作好像會治療更年期」。
張鳳書不僅吃得養生，也非常注重運動，她自己上健康管理師的課程，堅持一周2次重訓、每天晚上10點早睡，身體雖檢查出甲狀腺結節，但她有自信其他指數「應該滿漂亮」，5年沒拍戲的她樂當家庭主婦，自豪「家裡全部我一個人打理，沒有請傭人」，照顧長輩也親力親為，她預告將會出書，將銀髮族健康資訊的心得整理出版。來賓蔡昌憲去年8月投資水餃，旗下有4個正職員工，老婆親自接訂單，作夢都夢到在接電話，蔡昌憲每天生產2000個手工水餃，他說收支打平，打算自掏腰包發年終：「創業到現在沒賠就不錯，做吃的很辛苦，一定包紅包，好過年。」藝人好友于美人、柯震東也捧場購買，蔡昌憲還投資義法餐廳、衝浪板副業，總額超過7位數。