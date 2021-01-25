台南居檢男猝死　初驗結果出爐

台南市安南區傳出一起五十歲的居家檢疫猝死案件，該名男子1月15日入境台灣並至台南某防疫旅館進行居家檢疫，1月24日下午飯店人員無法聯繫到該名男性，衛生局、警政單位、安南區長會同即趕赴現場，就發現該男子已死亡，經衛生局檢體送驗，經檢驗初步排除COVID-19相關感染可能。
台南市衛生局表示，該名男性有糖尿病相關病史，1月15日自澳門返國時，持有新冠肺炎檢測陰性報告入境，入境時無身體不適之症狀，個案昨（24）日下午13:25向聯繫人員反映有下肢腫脹之情事發生，飯店下午再聯繫個案時，房間內已無回應。
當天晚間22:00，台南市衛生局、警政單位、安南區長會同即趕赴現場，發現個案已明顯死亡，現場初步評估無他殺嫌疑，後續遺體進入相驗流程及採檢送驗，並對該案入住飯店房間與公共設施將進行環境消毒，幸採檢檢體經檢驗為COVID-19陰性，初步排除COVID-19相關感染可能。
台南市長黃偉哲表示，今日上午即時線上協調指揮中心OLOCC（On-Line Operations Coordination Center）成立，並已經跟台南市各個醫院的院長跟感染科的主任視訊，務必將醫院的感染管控做好，寧可料敵從寬，將來才能禦敵從嚴，台南市的原則就是支援桃園，但是守好自己。
台南市衛生局也提醒民眾，自1月25日起，民眾進入台南市醫院及37區衛生所，請先出示健保卡過卡，各醫療院所應注意詢問接觸史，為防範院內感染，並請醫院落實加強該院內看護工管理，而居家隔離、居家檢疫及自主健康管理者，於管理期間禁止至醫院陪病，並請自主健康管理者應避免出入無法保持社交距離、或容易近距離接觸不特定人士、或無法落實佩戴口罩之公共場所等場域，並延後非急迫需求之醫療或檢查，但若出現COVID-19相關症狀有就醫需求，不得自行進入醫院，請撥打局防疫專線06-2880180，由專人安排前往就醫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。