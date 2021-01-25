台南居檢男猝死　初驗結果出爐

台南市安南區傳出一起五十歲的居家檢疫猝死案件，該名男子1月15日入境台灣並至台南某防疫旅館進行居家檢疫，1月24日下午飯店人員無法聯繫到該名男性，衛生局、警政單位、安南區長會同即趕赴現場，就發現該男子已死亡，經衛生局檢體送驗，經檢驗初步排除COVID-19相關感染可能。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市衛生局表示，該名男性有糖尿病相關病史，1月15日自澳門返國時，持有新冠肺炎檢測陰性報告入境，入境時無身體不適之症狀，個案昨（24）日下午13:25向聯繫人員反映有下肢腫脹之情事發生，飯店下午再聯繫個案時，房間內已無回應。

當天晚間22:00，台南市衛生局、警政單位、安南區長會同即趕赴現場，發現個案已明顯死亡，現場初步評估無他殺嫌疑，後續遺體進入相驗流程及採檢送驗，並對該案入住飯店房間與公共設施將進行環境消毒，幸採檢檢體經檢驗為COVID-19陰性，初步排除COVID-19相關感染可能。





台南市長黃偉哲表示，今日上午即時線上協調指揮中心OLOCC（On-Line Operations Coordination Center）成立，並已經跟台南市各個醫院的院長跟感染科的主任視訊，務必將醫院的感染管控做好，寧可料敵從寬，將來才能禦敵從嚴，台南市的原則就是支援桃園，但是守好自己。



