P聯盟／攻城獅主場慘敗富邦勇士 總教練林冠綸賽後開罵
運動中心/綜合報導
2021-01-26 11:24:48
新竹街口攻城獅上週六在主場迎戰來訪的富邦勇士，雙方上次在和平館交手，最終攻城獅以111:102擊敗富邦勇士。沒想到這次回到主場，富邦勇士復仇成功，以20分的差距擊敗新竹街口攻城獅，賽後攻城獅的總教練林冠綸對子弟兵的表現非常不滿意，在休息室忍不住開罵。
比賽一開始攻城獅靠著洋將雷特的補扣首開紀錄，但隨後一路被富邦壓著打，最終以67:87不敵富邦，攻城獅的總教練林冠綸對本場比賽的內容相當不滿意，在開檢討會時所有球員說：「你們上次贏球只是運氣好！」林冠綸在球員時期是一位非常資深的雙能衛，也曾打過對岸CBA，今年卸下球員身份，擔任新竹街口攻城獅的總教練一職。
不僅是球員生涯資歷豐富，林冠綸也有多年的教練經驗，從2011年開始帶國中女籃，也稱得上是一名資深教練。但林冠綸從未執教過職業球隊，本季擔任新竹街口攻城獅的總教練對他來說是一項艱難的考驗。
新竹街口攻城獅上半季的主場賽事已全部結束，下次回到主場將是2/27（六）面對領航猿，攻城獅的總教練林冠綸還有將近一個月的時間可以重新整合球隊，在年後讓主場球迷看到不一樣的新竹街口攻城獅。