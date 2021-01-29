那些年的喬傑立團體！「他們」讓人忘不掉
記者吳雨婕/綜合報導
2021-01-29 12:00:00
孫德榮日前宣布將重啟新時代的喬傑立2.0，並找來前K ONE的隊長GINO，引起討論。而回顧當年的喬傑立團體，除了K ONE外，還有至今以3人為主活躍於綜藝節目的5566、也有已經解散的183 Club、七朵花等，而根據這些男女團對網友進行為期7天的民調，票選出印象深刻的喬傑立團體。
最讓許多人印象深刻的便是2002年由孫協志、王仁甫、許孟哲、王少偉、小刀（彭康育）組成的5566，他們不僅是唱跳男團，更進軍戲劇圈，部分團員一起拍攝了偶像劇《MVP情人》、《格鬥天王》、《西街少年》等，首張專輯發行後，還拿下了第3屆金曲紅人榜的最受歡迎演唱團體獎。後來經歷小刀腰部受傷退團、王少偉不願合體等，至今只剩下孫協志、王仁甫、許孟哲時常合體現身，還於2019年2月、2020年8月分別在台北小巨蛋、高雄巨蛋舉辦演唱會。位居第二的則是在2004年出道的男團183 Club，團員有顏行書、王少偉、明道、黃玉榮、祝釩剛，由於號稱成員平均身高183，因此取名。而他們在隔年一起演出了人氣超高的偶像劇《王子變青蛙》，在2006時推出首張專輯後，同年便拿下了香港新城國語力頒獎典禮的「亞洲人氣偶像獎」，可惜之後經歷祝釩剛解約、顏行書重返籃壇，團體也形同解散。第三名則是女團七朵花，與183 Club同一年成團，團員起初由趙小喬、陳喬恩、小潔、賴薇如、饅頭、仔仔、宇婕組成，成員宇婕退團後，由喬傑立接手經營，之後仔仔、饅頭也陸續退出，後來團員只剩趙小喬、陳喬恩、小潔、賴薇如4人，同樣也是演出偶像劇《王子變青蛙》後打開知名度，團體雖然在2009年因合約到期自動解散，但如今4人在各自的領域都有不錯的發展。