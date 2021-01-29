NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

那些年的喬傑立團體！「他們」讓人忘不掉

記者吳雨婕/綜合報導

2021-01-29 12:00:00

▲5566高雄開唱。（圖／華貴娛樂提供）
▲喬傑立團體中5566最讓人印象深刻。（圖／華貴娛樂提供）
孫德榮日前宣布將重啟新時代的喬傑立2.0，並找來前K ONE的隊長GINO，引起討論。而回顧當年的喬傑立團體，除了K ONE外，還有至今以3人為主活躍於綜藝節目的5566、也有已經解散的183 Club、七朵花等，而根據這些男女團對網友進行為期7天的民調，票選出印象深刻的喬傑立團體。
我是廣告 請繼續往下閱讀
最讓許多人印象深刻的便是2002年由孫協志、王仁甫、許孟哲、王少偉、小刀（彭康育）組成的5566，他們不僅是唱跳男團，更進軍戲劇圈，部分團員一起拍攝了偶像劇《MVP情人》、《格鬥天王》、《西街少年》等，首張專輯發行後，還拿下了第3屆金曲紅人榜的最受歡迎演唱團體獎。後來經歷小刀腰部受傷退團、王少偉不願合體等，至今只剩下孫協志、王仁甫、許孟哲時常合體現身，還於2019年2月、2020年8月分別在台北小巨蛋、高雄巨蛋舉辦演唱會。
▲5566高雄開唱。（圖／華貴娛樂提供）
▲5566王仁甫（左起）、許孟哲、孫協志去年在高雄開唱。（圖／華貴娛樂提供）
位居第二的則是在2004年出道的男團183 Club，團員有顏行書、王少偉、明道、黃玉榮、祝釩剛，由於號稱成員平均身高183，因此取名。而他們在隔年一起演出了人氣超高的偶像劇《王子變青蛙》，在2006時推出首張專輯後，同年便拿下了香港新城國語力頒獎典禮的「亞洲人氣偶像獎」，可惜之後經歷祝釩剛解約、顏行書重返籃壇，團體也形同解散。
▲明道曾2005年曾和陳喬恩合作演出《王子變青蛙》。（圖／翻攝微博）
▲183 Club成員之一的明道（左）與當年女團七朵花團員之一的陳喬恩合作演出《王子變青蛙》。（圖／翻攝微博）
第三名則是女團七朵花，與183 Club同一年成團，團員起初由趙小喬、陳喬恩、小潔、賴薇如、饅頭、仔仔、宇婕組成，成員宇婕退團後，由喬傑立接手經營，之後仔仔、饅頭也陸續退出，後來團員只剩趙小喬、陳喬恩、小潔、賴薇如4人，同樣也是演出偶像劇《王子變青蛙》後打開知名度，團體雖然在2009年因合約到期自動解散，但如今4人在各自的領域都有不錯的發展。
▲七朵花原來有7個人。（圖／翻攝臉書）
▲女團七朵花在令人印象深刻的喬傑立團體中名列第3明。（圖／翻攝臉書）
 
關鍵字

NOW民調中心

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

繼續作答
哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

您覺得防疫期間外送員在醫院與市區間送餐是否會成為防疫破口？

會造成防疫破口
不會造成防疫破口
37.5%62.5%
2021-01-28-2021-02-03

蔡英文下令保黃捷不被罷免！您覺得民進黨該出手保黃捷嗎？

贊成
不贊成
27.91%72.09%
2021-01-26-2021-02-01
即時
推薦閱讀