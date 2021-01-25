影／案889足跡點停業消毒 全聯桃園門市禁開放3設施
記者呂炯昌/桃園報導
2021-01-25 19:21:28｜2021-01-25 21:30:21
衛福部部立桃園醫院的群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心昨（24）日晚間臨時加開記者會，宣布即刻起擴大匡列約5000人居家隔離。中央流行疫情指揮中心今（25）日也公布了確診案889的足跡，包括1月19日在上午10點多，有到桃園八德的大湳市場，傍晚則是到桃園區星上星港式飲茶、1月21日下午四點多則是到全聯八德東勇店、1日22日下午兩點多則是到Moominlu Bakery麵包店消費，另外1月23日上午10點多則是又去了一次大湳市場。
這些店家今日也都停業消毒，星上星港式飲茶透過臉書粉絲團表示，「我們在第一時間接到通知就立即做全面消毒，於今日配合桃園環保局人員外圍消毒與店內徹底使用漂白水及酒精二次消毒！關心與詢問電話爆增沒能及時回覆大家很抱歉！如是有關訂位退訂與年菜外帶可選擇，保留擇日用餐/ 改成外帶 / 退款都能，請給我們一點時間ㄧ一幫您處理。」八德大湳市場今日下午店家全都休市，市政府也於下午派人消毒。針對確診者已3度到達全聯超市購物，全聯今日宣布即日起桃園共86間門市暫停開放顧客休憩區及使用廁所，有設置微波爐的門市也暫停開放使用。
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