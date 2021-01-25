影／案889足跡點停業消毒　全聯桃園門市禁開放3設施

衛福部部立桃園醫院的群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心昨（24）日晚間臨時加開記者會，宣布即刻起擴大匡列約5000人居家隔離。

中央流行疫情指揮中心今（25）日也公布了確診案889的足跡，包括1月19日在上午10點多，有到桃園八德的大湳市場，傍晚則是到桃園區星上星港式飲茶、1月21日下午四點多則是到全聯八德東勇店、1日22日下午兩點多則是到Moominlu Bakery麵包店消費，另外1月23日上午10點多則是又去了一次大湳市場。

我是廣告 請繼續往下閱讀