武漢封城滿1年！陸男星曬截圖　醫務人員曝遭噤聲

38歲的大陸男星袁弘因為演出陸劇《步步驚心》的十三阿哥胤祥，打開知名度，而他近來在微博曬出疫情防控通告的截圖，其中有自稱醫務人員的網友留言提到，被下達不能發表任何關於武漢封城的消息，引起討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀

出身武漢的袁弘在微博感嘆道：「一年了。這一年，我們都經歷了太多。大家的幫助、鼓勵，我們都沒有忘記。疫情還在繼續，大家繼續努力吧！」並附上一張上頭寫有「市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部通告」的截圖，內容提到自2020年1月23日10時起，當地的公車、地鐵、輪船、長途客運等全都要暫停運營，「無特殊原因，市民不要離開武漢，機場、火車站離和通道暫時關閉。」

網友看到後紛紛留言回應，有人表示自己也是武漢的醫務人員，「但是領導不讓發關於封城1周年的新聞」，還有人提到：「衛生系統發了通知醫院，護士長特地打電話也通知了」，這才讓其他網友知道，為什麼武漢封城一年了，卻沒有上熱搜原因。