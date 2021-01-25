NBA／Westbrook對比Mills生涯軌跡：球員發展的重要性

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但是更引人注意的是，兩位後場球員生涯的翻轉——Russell Westbrook和Patty Mills。這是兩個不太會讓人聯想在一起的名字，前者在2008年以首輪第4順位被西雅圖超音速選中，後者在2009年次輪第25順位背波特蘭拓荒者給挑走。
雖然比威少小一屆，但Mills打球更加老練一些，他現在接近Vince Carter離開籃網時的狀態，在一支球隊中打25分鐘左右，貢獻個14分、3助攻，擔任一支年輕球隊中的導師。雖然馬刺正在沉淪，但他卻正處於生涯顛峰，無論是表現或著是薪資。
而站在Mills對面的Westbrook則正處於生涯最艱難的掙扎時刻，在去年的失敗後，他和自己的好友James Harden彼此都不願意繼續在同一支球隊打球。他職業生涯至今和一群非常出色的球星效力過，包括：Kevin Durant、Harden和Paul George，但這些人在離開他之後、並和其他人搭配時，所屬球隊都拿到了更好的成績。
上賽季在Mike D'Antoni手下，Westbrook場均27.2分，命中率47.2%寫下生涯最佳。這一季他又回到在雷霆最後2個賽季時那樣打：一份場均大三元式的數據，配上可怕的有效命中率(41.5%)。
巫師目前3勝8敗，未來3個球季分別要付給4135、4421、4706萬美元給Westbrook。而只要這份合約結束，沒人知道他還能不能留在聯盟。他的打法完全依賴於上帝給他的天賦，但隨著進攻地位因為年齡而遞減、球權佔有率降低後，他的效率只會持續下探。
曾經Westbrook在2016年的季後賽的爆發，打垮了馬刺，徹底結束了「鄧肯時代」。4年後，他再度面對聖城，對手讓守他的Devin Vassell站在肘區伺機準備包夾，甚至都不打算管他了。
Westbrook在這場比賽11投3中，拿到9分；Mills則是14投8中得到21分，而且他只打了20分鐘，第三節尾聲連續跳投幫助馬刺拉開比數。
如果今天聯盟准許湖人、快艇、公鹿、76人、熱火等爭冠球隊，從兩人中挑一人無條件加入球隊，看起來Mills也會是更受歡迎的那一個。
用「黃金交叉」來形容兩人的際遇，似乎不太合適，因為Wesrbrook就算現在原地退役，他所獲得的成就也不是Mills能看到車尾燈的。然而，事實就是Westbrook現在雖然名義上還是球星，但在聯盟中的影響力似乎已經無足輕重了。
如果我們用《重返危機現場》的方式來檢視Westbrook的生涯，那麼問題出在哪？在2012年的總冠軍賽上，他在Durant被LeBron James壓制的情況下，於第5戰打進了20顆近球，砍下43分；2014年，西區次輪，他在天王山之戰讀秒階段突然就抄掉了Chris Paul手中的球，然後造成對手三分出手犯規，他三罰全進帶領雷霆逆轉。
他超現實的運動能力和創造力，都讓人感到不可思議，他在某些時刻確實會讓人看到一些前去熱火之前的James的身影。
然而5年後你再看Russ，他已經超過30歲了，卻還是再打一樣的球，外線直接被放空，中距離被戲稱「殭屍跳投」，偶而腦充血毀掉比賽。我們看看聯盟和他同期、被排在最頂尖一檔的球星，經過5年不要說是球技，連心態都變化不少。且不說Durant、Curry和Leonard在奪冠後自信心加持，直接提升到了歷史級的水準；連George、Harden都脫胎換骨，打法球風和年輕時已經完全不同了。
但Westbrook仍是Westbrook，即使全世界都知道他沒辦法幹好一名純控衛，卻從來沒有人打算讓他轉型到二號位上試一試，甚至他自己也沒打算這樣做。
Donovan Mitchell、Jamal Murray這些新生代雙能衛的成功案例，說明讓自家球星舒服的展現自己的進攻天賦，遠比你硬要他成為球隊想要的模樣更重要。如果他能一飛衝天，為什麼要一定讓他站在地上打球呢？
於是，就出現這樣的問題：如果雷霆當年試著調整Westbrook的定位，強化他投射穩定性，以及處理球的能力，情況會不會有所不同？我們看到Ben Simmons現在也因為同樣的原因而痛苦著，他不適應這個時代的控衛角色，而76人因為另一名天才球星——Joel Embiid沒辦法完全圍繞他建隊，他才24歲，就因為賭氣而放棄了出手慾望。
讓Mills從一名在板凳故開特力、甩毛巾的澳大利亞矮小後衛，變成馬刺後場替補的第一人，在於他可以持續在外圍對敵人造成威脅，防守者沒辦法忽視他，在哪個位置都不行。
Westbrook和Simmons試圖扮演好Playmaker的角色，但只要對手知道他們不想投籃又或著是投不進籃，那就有無數種方式能對其加以限制。
根據NBA官網數據——
本季Patty Mills平均每場觸球39.3次、每回合觸球2.9次(隊內第3) 、每分鐘平均觸球4.42(隊內第3)、每次觸球得分0.358 (隊內第2)
場均接球跳投3.6次，得5.3分
擋拆持球人每場4.1次 ，每回合得分0.99
Ben Simmons：平均每場觸球87.5次(聯盟第8、隊內第1)、每回合觸球6.1次(隊內第1)、每分鐘平均觸球4.20(隊內第1)、每次觸球得分0.147(隊內倒數第1)
場均接球跳投0.3次，得0.2分
擋拆持球人每場3.3次，每回合得分0.61
Russell Westbrook：平均每場觸球96.6次(聯盟第3、隊內第1)、每回合觸球7.2次(隊內第1) 、每分鐘平均觸球4.46(隊內第1)、每次觸球得分0.200(隊內倒數第2)
場均接球跳投2.5次，得2.6分
擋拆持球人每場5.9次，每回合得分0.68
很明顯，觸球數據告訴我們，Mills雖然球權佔有率雖遠不如後兩者，但是球經過他手中後，得分效率極高，他可以接球投籃，也可以持球發動擋拆。而Russ和Simmons只要回到陣地戰中，就像是被放逐一樣，他們只能選擇切入然後身陷重重包夾，或是在外圍進行完全無意義的導傳。
在外線主導進攻的時代，無法投籃的持球者，他們面臨最大的難題就是無法提升自身進攻的效率。當Westbrook和Simmons打著一號位卻無法命中外線時，他們所屬的球隊就被迫要調整陣容，讓更多射手上場，連帶受影響的就是球隊的防守。
這就是為什麼Josh Richardson變成了Seth Curry。
Simmons還年輕、他還有時間，而且身體天賦更好，在位置上的調整更加靈活，Daryl Morey曾經一手打造了火箭的「魔球」體系，或許這次他也能點石成金，組建一個適合雙星發揮的陣容。或許Simmons能成為進化版的Draymond Green，誰知道呢？
但對於Westbrook來說，他錯過了成長的時間，雷霆有出色的選秀團隊，但他們卻不懂得怎麼去開發球員潛能。當我們看到Kawhi Leonard、Danny Green、Patty Mills，甚至是Rudy Gay和DeMar DeRozan在這裡用另一種籃球哲學去發揮自身天賦時，威少就在奧克拉荷馬野蠻生長到如今。
對一個連續三個賽季完成大三元(而且只要他想隨時可以延續下去)、並且拿到過MVP、得分王、助攻王的全明星球員如此評價似乎有點弔詭，但此時此刻看著Westbrook的生涯，就如同回望那支曾經擁有未來3名MVP得主的雷霆一樣，會興起「如果．．．會怎樣」的念頭。
這讓我想起一件有趣的事，在宏都拉斯的喬盧特卡河沿岸，常常受到颶風侵襲，受不了的政府聘請了日本公司打造了一座可以承受任何洪災的橋樑，而該公司也的確出色的完成了使命，他們建的橋在1998年大西洋颶風季最強烈且最具毀滅性的颶風——米契的攻擊下仍聞風不動。
然而在災難過後，洪國人發現他們的建橋計畫仍然失敗了，因為那四周除了那座橋之外，所有人類文明產物都毀滅了，包括道路、房子和人。
這個案例後來被歐美企業拿來營銷，主題就叫——「如何將正確的商務之橋搭建在成功的河流上」。
而以這十年籃球生態的劇烈變動來看，負責搭建「奪冠之橋」的各隊總管建築師們，確實需要一些創意和膽識。Westbrook從天賦而論，比Mitchell更高，但他沒有獲得足夠的成長機會，雷霆沒有試著讓他擺脫組織重任，解放得分能量，而是在Durant走了之後，讓奧城變成了一人球隊。
現在看起來，NBA這幾年組建「超級球隊」已經變成了一種風潮。然而真正具有改變格局能力的球星，永遠都只有那幾個。其他球隊要改變這種趨勢，不該是在市場上跟著「All in」搶人，因為薪資上限始終存在，球星的投機行為也會繼續出現，這樣的作法不可能長期維持競爭力；運用巧思和靈感，建立自己的「Mills模式」，才是正解。
Stephen Curry在Steve Kerr到來之前，只是一個得分爆發力強，但體型不佳、有點玻璃的得分後衛，但勇士的無球體系，讓他成為2屆MVP、3屆NBA總冠軍得主。
雷霆和76人在選秀上都做到了完美，很難想像其他球隊能在這之上做的更好，然而在「過程」之中，還必須把棋子擺對，讓新星們成長為理想的模樣。