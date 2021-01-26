【試駕】比天竺鼠車車還吸睛，Volkswagen Arteon Fastback 330 TSI R-Line美到讓人想抱緊擁有

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Volkswagen Arteon Fastback雖是接替Volkswagen CC地位，但在產品定位方面Arteon Fastback不僅算是Volkswagen品牌旗艦車型，並且訴求美型轎跑設計，不僅如此Arteon Fastback也講究座艙氛圍與配備，但在上述組合搭配所堆疊出的售價，是否能讓消費者心甘情願買單才是重點。
要讓消費者買單當然要有好看甚至令人眼睛為之一亮的外型，這方面Arteon Fastback有著比天竺鼠車車還要吸引眼球的外型。運用Volkswagen最新家族設計語彙，寬大且立體的水箱護罩造就極為醒目的視覺效果，鍍鉻橫柵式飾條與R-Line外觀套件和19吋輪圈，一同刻畫出濃厚強烈的跑格氣勢。不同於一般房車Arteon Fastback為斜背設計，因而車尾有著更為流線的身形，搭配拿捏得宜的車身折線比例，與和車頭呼應的尾燈造型及左右雙出排氣飾管，展現轎跑應有的美型品味。至於是否好看，我想答案從上市前就受到許多人關注及銷量訂單來看就說明一切了。
Arteon Fastback有著濃厚跑格外型，當然也要有出色的性能匹配才行，為了符合車型特性與不讓消費者失望，Volkswagen準備一具2.0升渦輪引擎，並依車型等級提供不同輸出，其中330 TSI R-Line車型最大馬力為190hp輸出版本，扭力峰值32.6kgm，在七速自手排變速系統驅動下，有著7.8秒0至100km/h加速表現。在帳面Arteon Fastback創造了優異的數據，並讓人對於性能有了聯想，不過實際操駕則與想像有所落差，但這並不是指Arteon Fastback不夠強勁，只是在輸出安排上給予較為溫和的個性，不論低速、中速與高速能量以飽滿線性堆疊方式呈現，但只要稍加油門深度就能立即感受到一股厚實能量湧現，若換成運動模式換檔與動力輸出反應也會變得更積極。
操控部分Arteon Fastback 330 TSI R-Line車型也是採中規中矩設定，並無GTI或R車型般犀利硬派，但Volkswagen向來於底盤調校設定就是有一定水準，即便在沒有運動化懸吊或DCC主動式底盤控制系統助益下，面對坑洞仍將震動控制在不會產生二次彈跳，不過遇上較為明顯不平路面起伏就顯得略為明顯。而於彎中雖非逢彎殺彎兇狠個性，但整體仍有著穩定的表現，至於想要有符合外型的運動身手，這部分就留給380 TSI R-Line車型或是敲碗期待Arteon R。
美型與動力屬於感性面，但購車終究還是得回歸理性面，買回來當玩具就另當別論，至於理性面就是配備與空間。這部分Arteon Fastback既然身為品牌旗艦車型當然會用盡所有好料，首先座艙身體與手所觸及之處全都採用軟質飾板與皮質鋪陳，330 TSI R-Line車型更配置Nappa Carbon碳纖維紋真皮跑車座椅。除了質感氛圍更是大玩數位科技，不僅標配10.25吋數位儀表，中控也配置可提供無線Apple Carplay、手勢控制、我的最愛頁面的最新9.2吋MIB 3多媒體系統，只不過手勢控制在順暢靈敏度還可以更進步。
另外IQ.Drive智能系統也沒缺席，ACC主動固定車距、車道修正輔助、車道維持、後方橫向車流警示/煞車輔助與九具輔助氣囊打造便利完善的行車安全。除豐富的硬體配備，Arteon Fastback在帥氣的外表下內在也很有料，2,835mm軸距創造寬敞舒適的乘坐空間，563～1,557公升置物容積能讓你帥氣出門滿載戰利品開心返家。
身為Volkswagen品牌最新世代車型，Arteon Fastback於各方面都表現稱職，除了擁有高回頭率的美型外觀，190hp最大馬力提供飽滿實用的操駕感受，另外優異的座艙質感與豐富數位便利配備和實用空間機能也讓人無從挑剔。至於是否符合價格，就硬體面來看Arteon Fastback已達水準，況且想要打扮時尚有型總要有所付出，重點此規格與豪華品牌相比要便宜許多。