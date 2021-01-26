全球半導體短缺　日媒稱台積電等考慮調漲晶片價格

新冠肺炎疫情持續延燒，連帶也衝擊全球產業鏈與經濟。近日有外媒報導稱，由於疫情導致個人電腦、遊戲機以及電子設備的需求大漲，全球半導體供不應求，對包含汽車在內的其他產業，影響越來越嚴重，日本、德國都已向台灣提出增產要求。有日媒25日報導稱，為因應半導體短缺，台積電等台灣晶片代工商考慮調漲晶片價格，以車用晶片為主，漲幅最高達15%。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《日本經濟新聞》報導，由於車用晶片短缺，加上台幣對美元匯率急升，台積電等台灣晶片代工公司，正在考慮調漲車用晶片代工價格，漲幅最高達15％，最快預計2月下旬至3月實施。

此外，

《日經》

其他報導亦指出，

日本瑞薩電子（Renesas）、東芝、荷蘭恩智浦半導體（NXP Semiconductors）、瑞士意法半導體（ST Microelectronics）等世界半導體大型廠商，

也陸續決定上調汽車和通信設備用產品的價格，漲幅介於1至2成。對此，

恩智浦回覆《日經》時表示，「調整價格是事實，但不便透露更多詳情」，意法半導體則稱不便透露。

由於供應無法趕上迅速增加的需求，而且生產委託方有限，有分析認為，半導體的缺貨現象或將持續近半年，並影響汽車製造商等的收益，產生的額外成本也會轉嫁到産品價格上。