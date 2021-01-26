綠營民代挺黃捷反罷免 今起天天站路口
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-26 08:32:49｜2021-01-26 08:40:32
距離高雄市議員黃捷罷免投票只剩下10天的時間，民進黨立委許智傑委員今（26）日上午7點偕同議員張漢忠、陳慧文、林智鴻與陳致中，和黃捷合體站路口，許智傑說，從今天開始每一天的上下班時間，都會在鳳山各處站路口，呼籲鳳山鄉親2月6日投下不同意罷免票，「鳳山團結、力挺黃捷」。
高雄市議員黃捷今天上午開始和綠營民代在澄清、自由路口站路口，呼籲來往的民眾在罷免投票當天投下不同意票，黃捷表示，因為距離投票剩下不到兩個禮拜，接下來包括許智傑委員、鳳山的所有的議員夥伴，還有其他區的都有很多的民代夥伴會一起站出來，希望說可以團結渡過這個難關，大家一起杜絕報復式的罷免。民進黨立委許智傑指出，從今天開始每一天的上下班時間，都會在不同的路口，希望鳳山市民可以張大眼睛，支持一個認真、專業、謙虛的議員，市民朋友一起站出來，2月6日一起出來投不同意罷免票，大家一起努力、小心謹慎、全力以赴，希望度過這難關。
罷捷團體發言人徐尚賢被曝光背景為國民黨黃復興系統的黃國山黨代表，黃捷說，看到新聞才知道說他是黃復興的背景的身份，當然不希望罷免背後有政黨介入民主活動，把民主的城市變成一個報復性的城市，希望高雄可以回歸正常的運作。
對此罷捷團體發言人徐尚賢坦承是黃復興黨部的青年代表，但認為，照這些人「神一般的邏輯」，自己參與罷免的所作所為是為國民黨，那總統蔡英文是國家元首，難道她的所作所為都是在為民進黨嗎？難道公民都不能有黨籍嗎？面對罷免，黃捷則強調：「我們從頭到尾都沒有做錯事情，都是進行正常的問政，以及認真的為民服務，如果大家有看到我們的努力的話，希望可以一起站出來，讓鳳山回歸民主的運作，讓鳳山不要淪為一個報復式手段的一個城市」。