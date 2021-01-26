防疫保險夯！醫舉「竊盜險」分析：500元不如拿去買樂透

近日部立桃園醫院群聚感染擴大，各界無不關注，大家都不敢掉以輕心。而產險公司便推出了傳染病防疫保單，只需繳500元保費，若被隔離可領10萬元，吸引不少人投保。不過，對此，精神科醫師沈政男就在臉書發表看法，直言「500元不如拿去買樂透」。

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沈政男發文表示，他的鄰兵趕在最後期限之前，買進了防疫保險，說是繳500元保費，若被隔離可領10萬元，算一算台灣必須有10萬人被隔離，保險公司才會賠錢。「十萬人。我說：拜託，你不是最相信你們大有為政府的防疫能力嗎？不是說那些批評防疫的人都是惡意中傷、幸災樂禍嗎？怎麼，開始懷疑了啊？」

▲沈政男臉書全文。（圖／翻攝自沈政男臉書）

沈政男指出，台灣人是世上最愛保險的國家之一，保單密度是前三名，這還不包括什竊盜險、颱風險。「台灣每年失竊新車幾台？你連查都不查，就在那邊忙著買竊盜險，只因你憑直覺就認定新車容易被偷，放在外面很危險。其實我研究過了，新車根本不必保竊盜險，因為台灣每年失竊的新車，寥寥可數。同理，你看待或評論疫情，也都是憑直覺或道聽塗說，就在那邊批藍挺綠。」

沈政男透露，昨（25）天也有人說是從國外回來兩周多，就要來看門診，結果在大門口被擋了下來。「歹勢，居家檢疫14天＋自主健康管理7天，如非緊急醫療需求，請不要看診，而如果有緊急醫療需求，請看急診。」沈政男更信心喊話，直說「桃園不會有事，台灣也不會有事」、「五百元不如拿去買樂透」。（編輯：許苡晴）