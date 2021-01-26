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女DJ工作照附贈「2顆小草莓」　2.2萬人朝聖：好誘人

娛樂中心／綜合報導

2021-01-26 10:36:40

▲藍星蕾擁有前凸後翹好身材。（圖／藍星蕾臉書）
▲藍星蕾擁有前凸後翹好身材。（圖／藍星蕾臉書）
23歲藍星蕾來自馬來西亞，2019年榮獲亞太區百大DJ第25名，外貌姣好又是學霸的她，去年4月穿比基尼在平交道附近拍照，34E、25、35不科學身材驚豔一票網友，人氣因此爆漲。近日藍星蕾分享一組穿平口裝的工作照，並附上「2顆小草莓」，照片吸引超過2萬人點讚。
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▲藍星蕾自稱是「小隻馬」身材。（圖／藍星蕾臉書）
▲藍星蕾前凸後翹的好身材一覽無遺。（圖／藍星蕾
▲藍星蕾擁有魔鬼身材。（圖／藍星蕾臉書）
▲藍星蕾自稱是「小隻馬」身材。（圖／藍星蕾臉書）
▲藍星蕾自稱是「小隻馬」身材。（圖／藍星蕾臉書）
藍星蕾24日在IG上傳拍手遊廣告的側拍，她梳著古典髮型，身穿紅色低胸仕女服，E罩杯上圍及事業線難以忽視，下身開高衩秀出白嫩美人腿，尺度逼近大腿根部，只見她手拿2顆小草莓當道具擺拍，俏皮又性感。
「猜到是什麼廣告角色了嗎？」藍星蕾在配文寫道。粉絲看到美照自動留言：「好可愛的蕾蕾」、「只想吃妳的草莓」、「好誘人」、「角色滿適合妳的」、「好想當蕾蕾女神的色員外哈哈！」（編輯：楊穎軒）
▲藍星蕾上下齊露拍廣告，好身材不私藏。（圖／藍星蕾IG）
▲藍星蕾上下齊露拍廣告，好身材不私藏。（圖／藍星蕾IG）
▲藍星蕾上下齊露拍廣告，好身材不私藏。（圖／藍星蕾IG）
▲藍星蕾上下齊露拍廣告，好身材不私藏。（圖／藍星蕾IG）
▲藍星蕾上下齊露拍廣告，好身材不私藏。（圖／藍星蕾IG）
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