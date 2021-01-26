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楊志良、邱淑媞聲量升　仍輸陳時中

新頭殼newtalk

2021-01-26 11:19:18

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
部立桃園醫院近日爆發群聚感染事件，引起全國人民恐慌，目前累積本土確診案例共15例。對此，繼前衛生署署長楊志良在13日跳出來抨擊部桃醫生未照SOP應當開除後，前台北市衛生局長邱淑媞則是在23日列舉四大罪狀痛批疫情指揮中心缺乏防疫邏輯。兩人紛紛遭到輿論抨擊，新聞聲量一度快速攀升，不過仍輸衛福部長陳時中。
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根據《聲量看政治》今（26）日最新臉書貼文指出，「連兩周楊志良、邱淑媞攻勢　未及陳時中防疫作戰總聲量」。自上周1/13前衛生署署長楊志良批評部桃醫生未照SOP應開除，一直到前台北市衛生局長邱淑媞為自己在SARS期間的作為辯護。比較陳時中部長與其兩人在這兩周內的聲量，可以發現，陳時中聲量遠勝於兩人，楊、邱兩人相加，仍遠小於陳總聲量17.18%。
《聲量看政治》表示，楊志良與邱淑媞兩人，前後批評疫情指揮中心的作為，兩人的聲量，以楊志良較邱淑媞強，楊志良的言論效應比邱淑媞有影響。因楊志良同時將批評的箭，射向基層醫護與指揮中心隨著疫情發展言論仍有餘波，楊志良的聲量持續兩周仍持續發酵。而邱淑媞的批評，在射向指揮中心同時也射向自己，邱淑媞反而忙於替自己辯護、解套，其聲量亦不小，但擴散的力量沒有楊志良強。

最後，《聲量看政治》提到，陳時中的聲量，來自於目前部桃戰場的激烈戰況，以及偶爾需要應付來自楊志良、邱淑媞等人的攻擊。相較之下，陳時中的聲量是辛苦換來的。值此之際，請大家為指揮中心與基層醫護加油，也請大家謹守指揮中心提醒，做好防疫措施避免群聚排隊。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

《聲量看政治》臉書全文。 圖：翻攝自聲量看政治Facebook
《聲量看政治》臉書全文。 圖：翻攝自聲量看政治Facebook
 
陳時中、楊志良、邱淑媞新聞聲量統計圖。 圖：翻攝自聲量看政治Facebook
陳時中、楊志良、邱淑媞新聞聲量統計圖。 圖：翻攝自聲量看政治Facebook
 
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