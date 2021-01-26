萊豬重創？蘇貞昌不滿意度破4成
記者劉育辰/綜合報導
2021-01-26 10:46:12｜2021-01-26 11:01:02
根據台灣民意基金會今（26）日公布的最新民調顯示，行政院長蘇貞昌雖然依舊5成2的高施政滿意度，但不滿意度也已突破4成，比起2020年9月的民調結果，高出8.5％，後續發展值得關注。
蘇貞昌自2019年1月就任行政院院長後，逐漸累積「有政府，會做事」的形象，成為台灣難得一見、支持度最高的行政院院長。根據台灣民意基金會1月最新的民調結果顯示，有15.1%的民眾非常滿意蘇貞昌的施政、37.2%還算滿意，21.2% 不太滿意，20.5%一點也不滿意，6.1%沒意見、不知道或拒答；也就是有5成2民眾基本上滿意蘇貞昌院長上任兩年的整體施政表現，4成2不滿意。
雖然滿意的人比不滿意的人多10.6％，意味著蘇貞昌目前的整體施政表現仍受到過半數國人的肯定，但不滿意的人也已經突破4成；和4個月前相比，蘇貞昌的施政滿意度明顯減少5％、不滿意的民眾則劇增8.5％。短短4個月內，蘇貞昌整體民意支持度驟減13.5％，恐怕與近期吵得沸沸揚揚的萊豬進口有關，若換算成實際公民數，約等於流失260萬人以上的支持。
在總統蔡英文的部分，有5成1民眾贊同她處理國家大事的方式，3成7不贊同；與2020年9月數據比較，表現相較穩定，兩者間的差距並不大。本次民調訪問期間為1月18日至1月19日，訪問對象為台灣地區20個縣市年滿20歲以上之民眾；抽樣有效樣本為1,081份，在95％信心水準下，約±2.98百分點。